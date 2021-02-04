Ayşe Buğra'dan Erdoğan'a: Esefle karşılıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrasında basın mensuplarına Boğaziçi Üniversitesi eylemlerini değerlendirirken Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'yı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifa etmesi gerektiğini söyleyenlere tepki gösteren Erdoğan, "Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı istifa etmelidir' diyecekler" dedi.

Erdoğan, sözlerinin devamında isim vermeden Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Emeritus Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı hedef alarak "Yani aynı zihniyet şu Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi bunları alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz. Buna müsaade etmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

Protesto eylemlerinin "öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok" diyen Erdoğan, CHP ve HDP'yi işaret ederek "Bu işin başını maalesef hem siyasetin bir boyutu çekiyor" ifadesini kullandı. "Akademisyenlerin içerisinde bu işe teşne olanlar da var" diyen Erdoğan, Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasını savundu. Erdoğan ayrıca "Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler. Onun için de bütün emniyet teşkilatımız her türlü adımını kararlılıkla atıyor" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ayşe Buğra: Esefle karşılıyorum

Ayşe Buğra ise Erdoğan'ın açıklamalarına "esefle karşılıyorum" sözleriyle yanıt verdi. İş insanı ve Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın İstanbul Çağlayan Adliyesi'deki duruşması sonrasında konuşan Buğra, "Bu olan biteni bir hukuk süreci olarak yorumlamak imkânsız. Üç buçuk yıldır süren ve gittikçe ağırlaşan bir eziyet süreci olduğunu düşünüyorum" diyerek, "Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını esefle karşılıyorum, memleketim adına üzülüyorum" dedi.

Ayşe Buğra kimdir?

Emeritus Prof. Dr. Ayşe Buğra, halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde öğretim üyesi ve kurucularından biri olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi'nin başkanlığını yürütüyor. Kanada'da yüksek öğrenimini tamamlayan ve McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden doktora derecesi alan Ayşe Buğra, iktisadi düşünce tarihi ve iktisat metodolojisi, karşılaştırmalı sosyal politika ve toplumsal cinsiyet çalışmaları, gelişme iktisadı ve girişimcilik tarihi alanlarında çalışıyor.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu, göreve başladığı zaman yaptığı açıklamada, öğrenim hayatının sekiz yılını Boğaziçi Üniversitesi'nde geçirdiğini hatırlatarak "üzerimde emeği olan" dediği Ayşe Buğra'ya da teşekkür etmişti.

ANKA,DW/JD,HS

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