Ayşe Ateş iki MHP'li vekili cinayete azmettirmekle suçladı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada dördüncü duruşma yapıldı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamada, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez ifade verdi.

Ayşe Ateş, eşini MHP İstanbul milletvekilleri İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın öldürttüğünü öne sürdü.

Ayşe Ateş ifadesinde, "Sinan, bu tehditler başladığında bana aslında şu şekilde söylemişti: 'Ayşe, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın benim öldürülmem için Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'a talimat vermişler. Bu işi onlara vermişler. Onlar da beni öldürtmek için kapı kapı gezip katil arıyorlarmış'. Bu işin azmettiricisi, rahmetli eşimin bana söylediği, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın. Onlar da gidiyorlar Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'a talimat veriyorlar" dedi.

Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünden döndüğünü düşünmüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine de değinen Ayşe Ateş, "Sayın Cumhurbaşkanı bana yaptığımız görüşmede bir söz verdi: 'Kızım' dedi, 'sana söz veriyorum, kocanın katilleri yakalanacak, ne gerekiyorsa en kısa zamanda yapılacak'. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği sözden ne döndüğünü düşünüyorum ne de tutmayacağını düşünüyorum. Ancak bu duruşma salonunda üç gündür izlediğim ve müşahede ettiğim tablo şunu göstermektedir: Benim karşımda, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da iradesine meydan okuyan ve onun iradesinin de üzerinde bir karanlık suç şebekesi, bir karanlık suç örgütü var" diye konuştu.

30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde beş kurşunla öldürülen Sinan Ateş'in davası bir buçuk yıl sonra Sincan Cezaevi Kampüsü içerisinde görülüyor. Davada tutuklu yargılanan 22 sanık savunmalarını tamamladı.

DW/MUK,JD

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?