Ayşe öğretmen artık özgür

2016 yılında canlı bağlandığı bir televizyon programında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri operasyonlara atıfla "Çocuklar ölmesin" dediği için "terör örgütü propagandası"ndan hüküm giyen Ayşe Çelik dün akşam tahliye edildi.

Kamuoyunun "Ayşe öğretmen" olarak tanıdığı Ayşe Çelik'in tahliye haberini avukatı Mahsuni Karaman Twitter aracılığıyla duyurdu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) "terör örgütü propagandası"ndan hüküm giyen Ayşe Çelik'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ve Çelik'e net 5 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti. Çelik’in avukatı AYM dün aldığı bu kararının ardından infazın durdurularak, Çelik'in tahliye edilmesini talep etmişti.

Ayşe Çelik'in avukatlarından Benan Molu, AYM'nin Ayşe Çelik'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiği hükmünde bulunmasının, AYM'nin örgüt propagandasından verdiği ilk ihlal kararı olduğuna dikkat çekmişti. 16 sayfalık kararda "Anayasa'nın 26. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiği” ifadesi yer almıştı.

Ayşe Çelik, 2016 yılında telefonla bağlandığı televizyon programı sonrasında yargılanarak, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası 2017'de kesinleşmiş ve 2018 yılının Nisan ayında cezaevine girmişti. Kızının küçük yaşta olması nedeniyle iki hafta sonra tahliye edilen Çelik'in cezasının infazı iki kez ertelenmiş, cezanın erteleme süresi dolunca bu yıl Nisan ayında yeniden cezaevine konmuştu.

DW/TY/JD

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