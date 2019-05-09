 Ayşe öğretmen artık özgür | TÜRKİYE | DW | 10.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Ayşe öğretmen artık özgür

Telefonla bağlandığı bir televizyon programındaki "Çocuklar ölmesin" sözlerinin ardından "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi.

Ayse Celik (DW/F. Bozarslan)

Ayşe Öğretmen, daha önce kucağında bebeği ile cezaevine girmişti (Arşiv)

2016 yılında canlı bağlandığı bir televizyon programında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri operasyonlara atıfla "Çocuklar ölmesin" dediği için "terör örgütü propagandası"ndan hüküm giyen Ayşe Çelik dün akşam tahliye edildi.

Kamuoyunun "Ayşe öğretmen" olarak tanıdığı Ayşe Çelik'in tahliye haberini avukatı Mahsuni Karaman Twitter aracılığıyla duyurdu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) "terör örgütü propagandası"ndan hüküm giyen  Ayşe Çelik'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ve Çelik'e net 5 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti. Çelik’in avukatı AYM dün aldığı bu kararının ardından infazın durdurularak, Çelik'in tahliye edilmesini talep etmişti. 

Ayşe Çelik'in avukatlarından Benan Molu, AYM'nin Ayşe Çelik'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiği hükmünde bulunmasının, AYM'nin örgüt propagandasından verdiği ilk ihlal kararı olduğuna dikkat çekmişti. 16 sayfalık kararda "Anayasa'nın 26. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiği” ifadesi yer almıştı.

Ayşe Çelik, 2016 yılında telefonla bağlandığı televizyon programı sonrasında yargılanarak, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası 2017'de kesinleşmiş ve 2018 yılının Nisan ayında cezaevine girmişti. Kızının küçük yaşta olması nedeniyle iki hafta sonra tahliye edilen Çelik'in cezasının infazı iki kez ertelenmiş, cezanın erteleme süresi dolunca bu yıl Nisan ayında yeniden cezaevine konmuştu.

DW/TY/JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

AYM'den Ayşe öğretmen davasında "hak ihlali" kararı

AYM, katıldığı bir televizyon programında "Çocuklar ölmesin" dediği için "terör örgütü propagandası" suçundan cezaevine gönderilen Ayşe Çelik'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. (09.05.2019)  

“Çocuklar ölmesin” diyen Ayşe öğretmen sözlerinin arkasında

Cezaevine teslim olan Ayşe Çelik, telefonla katıldığı bir televizyon programında söylediği “Çocuklar ölmesin” sözünün arkasında olduğunu söyledi. Ayşe öğretmen olarak tanınan Çelik, 18 aylık kızını ise annesine bıraktı. (18.04.2019)  

“Ayşe Öğretmen” denetimli serbestlik için başvuracak

Altı aylık bebeğiyle hapse giren Ayşe Çelik için hukuk yolları kapanmış değil. Çelik’in avukatı, “Denetimli serbestlik başvurusu yapacağız. AYM’nin de davayı görüşeceğini öğrendik. Tahliye umudumuz sürüyor” dedi. (21.04.2018)  

Ayşe öğretmen tahliye edildi

Televizyon porgramında paylaştığı barış mesajının ardından hakkında dava açılan ve iki hafta önce "terör propagandası" suçundan tutuklanan Ayşe Çelik tahliye edildi. (04.05.2018)  

Ayşe Çelik cezaevine giriyor

Türkiye'de 2016 yılında telefon ile katıldığı Beyaz Show programında "Çocuklar ölmesin" demesiyle tanınan ve "Ayşe öğretmen" olarak bilinen Ayşe Çelik "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla bugün cezaevine giriyor. (20.04.2018)  

Benzer içerik

Türkei - Verfassungsgericht in Ankara

AYM'den Ayşe öğretmen davasında "hak ihlali" kararı 09.05.2019

AYM, katıldığı bir televizyon programında "Çocuklar ölmesin" dediği için "terör örgütü propagandası" suçundan cezaevine gönderilen Ayşe Çelik'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Türkei Ayse Celik mit Zeynep Altiok und Feleknas Uca

“Çocuklar ölmesin” diyen Ayşe öğretmen sözlerinin arkasında 18.04.2019

Cezaevine teslim olan Ayşe Çelik, telefonla katıldığı bir televizyon programında söylediği “Çocuklar ölmesin” sözünün arkasında olduğunu söyledi. Ayşe öğretmen olarak tanınan Çelik, 18 aylık kızını ise annesine bıraktı.

Frankreich Europarat in Straßburg

Türkiye’nin Avrupa serüveni 70 yaşında 05.05.2019

Avrupa bu ay bol bol “Avrupa” konuşacak. 9 Mayıs’ta Avrupa Günü kutlanacak, 26 Mayıs’ta ise AP seçimleri var. 5 Mayıs ise modern Avrupa’nın inşası ve Türkiye’nin “Avrupalı” kimliğinde son derece önemli bir gün. Nasıl mı?

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Erdogan bei AKP-Sitzung (Reuters/Presidential Press Office/M. Cetinmuhurdar)

AKP’nin yeni seçim stratejisi belli oldu

AKP İstanbul’da yenilenecek seçim için 31 Mart öncesindeki stratejisini değiştiriyor. Büyük mitingler yerine çeşitli yerlerde kanaat önderleri ile buluşmalar planlanıyor. Önemli bir hedef de Kürt seçmene ulaşmak.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  