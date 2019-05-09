Ayşe öğretmen artık özgür

Telefonla bağlandığı bir televizyon programındaki "Çocuklar ölmesin" sözlerinin ardından "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi.
2016 yılında canlı bağlandığı bir televizyon programında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri operasyonlara atıfla "Çocuklar ölmesin" dediği için "terör örgütü propagandası"ndan hüküm giyen Ayşe Çelik dün akşam tahliye edildi.
Kamuoyunun "Ayşe öğretmen" olarak tanıdığı Ayşe Çelik'in tahliye haberini avukatı Mahsuni Karaman Twitter aracılığıyla duyurdu.
Anayasa Mahkemesi (AYM) "terör örgütü propagandası"ndan hüküm giyen Ayşe Çelik'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ve Çelik'e net 5 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti. Çelik’in avukatı AYM dün aldığı bu kararının ardından infazın durdurularak, Çelik'in tahliye edilmesini talep etmişti.
Ayşe Çelik'in avukatlarından Benan Molu, AYM'nin Ayşe Çelik'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiği hükmünde bulunmasının, AYM'nin örgüt propagandasından verdiği ilk ihlal kararı olduğuna dikkat çekmişti. 16 sayfalık kararda "Anayasa'nın 26. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiği” ifadesi yer almıştı.
Ayşe Çelik, 2016 yılında telefonla bağlandığı televizyon programı sonrasında yargılanarak, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası 2017'de kesinleşmiş ve 2018 yılının Nisan ayında cezaevine girmişti. Kızının küçük yaşta olması nedeniyle iki hafta sonra tahliye edilen Çelik'in cezasının infazı iki kez ertelenmiş, cezanın erteleme süresi dolunca bu yıl Nisan ayında yeniden cezaevine konmuştu.
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AYM, katıldığı bir televizyon programında "Çocuklar ölmesin" dediği için "terör örgütü propagandası" suçundan cezaevine gönderilen Ayşe Çelik'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. (09.05.2019)
Cezaevine teslim olan Ayşe Çelik, telefonla katıldığı bir televizyon programında söylediği “Çocuklar ölmesin” sözünün arkasında olduğunu söyledi. Ayşe öğretmen olarak tanınan Çelik, 18 aylık kızını ise annesine bıraktı. (18.04.2019)
Altı aylık bebeğiyle hapse giren Ayşe Çelik için hukuk yolları kapanmış değil. Çelik’in avukatı, “Denetimli serbestlik başvurusu yapacağız. AYM’nin de davayı görüşeceğini öğrendik. Tahliye umudumuz sürüyor” dedi. (21.04.2018)
Televizyon porgramında paylaştığı barış mesajının ardından hakkında dava açılan ve iki hafta önce "terör propagandası" suçundan tutuklanan Ayşe Çelik tahliye edildi. (04.05.2018)