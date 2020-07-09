 Avusturya’dan Türkiye’ye casusluk suçlaması | AVRUPA | DW | 01.09.2020

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AVRUPA

Avusturya’dan Türkiye’ye casusluk suçlaması

Avusturya İçişleri Bakanı, Avusturya’da Türk hükümeti karşıtı kişilerle ilgili bilgileri Türkiye’ye sızdıran bir casus yakaladıklarını açıkladı. Uyum Bakanı Raab da "Türkiye, Avusturya’yı bölmek istiyor" dedi.

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Avusturya, Türkiye için casusluk yapan bir şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Salı günü yaptığı açıklamada söz konusu kişinin Ankara'ya Avusturya'da yaşayan Türk hükümeti karşıtlarıyla ilgili bilgiler aktardığını söyledi. Nehammer, "Türkiye casusluğunun Avusturya'da yeri yoktur. Bu faaliyet biçimine müsamaha göstermeyeceğimiz bilinmelidir" diye konuştu.

Avusturya'nın şimdi diplomatik süreçlerin devreye gireceğini söyleyen Bakan, yargının da casusluk suçlamasıyla soruşturma başlatacağını belirtti.

Nehammer, şüphelinin birkaç hafta önce Viyana'da Kürt ve Türk milliyetçiler arasında yaşanan çatışmalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tespit edildiğini vurguladı.

Daha önce Türkiye'de tutuklanmış

Bakan Nehammer, şüphelinin daha önce Türkiye'de tutuklanmış bir kişi olduğu bilgisini de aktardı.

Bakan, Türkiye'de daha sonra serbest bırakılan şüphelinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından muhbir olarak kullanıldığını ve casusluk yapmak üzere Avusturya'ya gönderildiğini ifade etti. Nehammer, şüphelinin kimliğine ilişkin bir bilgi vermedi.

"Türkiye Avusturya'bölmek istiyor"

Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab da gelişmelere ilişkin bir açıklamada bulundu. Raab, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kolunun Viyana'ya kadar uzandığını söyledi.

Ankara'nın dernekler ve camiler aracılığıyla Avusturya'da yaşayan Türkiye kökenlileri etki alanına aldığını kaydeden Raab, Türkiye'nin Avusturya toplumunu bölmeyi amaçladığını savundu. Raab, "Türkiye'nin etkisinin önüne geçmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çünkü bu etki, entegrasyon için bir zehirdir" diye konuştu.

Reuters/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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