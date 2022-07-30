Avusturya’da tehdit edilen doktor yaşamını yitirdi

Avusturya'da aşı karşıtları tarafından aylardır ölüm tehditleri alan doktor Lisa-Maria K. muayenehanesinde ölü bulundu. Soruşturmayı yürüten Wels Savcılığı APA haber ajansına yaptığı açıklamada doktorun muayenehanesinde bir intihar mektubunun bulunduğunu açıklayarak otopsi yapılmasının öngörülmediğini duyurdu.

Doktor K., Covid önlemlerine karşı çıkanlarla aşı karşıtı çevrelerden tehditler aldığını internet sayfasından birçok kez duyurmuştu. Güvenliğini sağlamak için 100 bin euro haracadığını belirten doktor, artık masrafları karşılayamadığını belirterek muayenehanesini kapatma kararı aldığını açıklamıştı. Doktor K., Haziran ayında Twitter'da yaptığı paylaşımda "Son aylardaki çalışma koşullarımızı kimsenin yaşamasını istemem" ifadesini kullanmıştı.

APA haber ajansına göre Avusturyalı doktora uzun süre polis koruması verilmiş, Avusturya polisi doktorun aldığı tehditleri teyit ederek soruşturma başlatmıştı. Wels Savcılığı Haziran ayında bir Alman şüpheli hakkında başlatılan soruşturmayı, Alman makamlarının sorumluluk alanına girdiği için kapatma kararı almıştı. APA, bir bilgisayar korsanının doktora tehdit e-mailleri gönderen iki Alman şüpheliyi tespit ettiğini duyurdu.

Doktorun ölümü üzüntüyle karşılandı. Avusturya Tabip Odası Başkanı Johannes Steinhart doktor K.'nın ölümünün kendisini şoke ettiğini söylerken, Sağlık Bakanı Johannes Rauch olaydan derin üzüntü duyduğunu söyledi. Rauch, "İnsanlara yönelik nefretin özrü yok. Bu nefret artık son bulmalı" diyerek doktorun ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Nefret ve hoşgörüsüzlüğe Avusturya'da yer yok" dedi.

Cuma günü başkent Viyana'daki Sağlık Bakanlığı binası önünde doktor K. için anma töreni düzenlendi.

AFP,dpa / HT,ET