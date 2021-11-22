 Avusturya′da tam kapanma yürürlükte | Avrupa | DW | 22.11.2021

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Avrupa

Avusturya'da tam kapanma yürürlükte

Avusturya'da koronavirüsle mücadele kapsamında geçen hafta kararlaştırılan 20 günlük tam kapanma uygulaması yürürlüğe girdi. Temas kısıtlamasının da uygulandığı ülkede insanlar sadece zaruri durumlarda evden çıkabilecek.

Österreich Wien Lockdown

Artan koronavirüs vaka sayıları ile mücadele kapsamında Avusturya hükümetinin geçen hafta kararlaştırdığı tam kapanma uygulaması bugün yürürlüğe girdi. 20 gün sürecek olan kısıtlamalar nedeniyle Avusturyalılar evlerinden sadece gündelik ihtiyaçlarını temin etmek, işe, doktora veya eczaneye gitmek ya da spor yapmak gibi istisnai durumlarda çıkabilecek. Avusturya'daki tam kapanma uygulaması aşılı olup olmadığı fark etmeksizin herkes için geçerli olacak.

Önlemler kapsamında ülkede ticaret ve gastronomi alanında faaliyet gösteren iş yerlerinin yanı sıra kültür-sanat kuruluşları da kapalı kalacak. Yalnızca gündelik ihtiyaçların karşılanmasına hizmet eden süpermarket, eczane gibi iş yerlerinin açık kalacağı ülkede Noel pazarları da iptal edildi. Ayrıca kapalı alanlarda FFP2 türü maske takılması da zorunlu kılındı.

Okullar açık kalacak

Batı Avrupa'da yeniden tam kapanma uygulayan ilk ülke olan Avusturya'da bu süre zarfında okullar, ana okulları ve kreşler ise açık kalacak. Hükümet, ailelere çocuklarını mümkün olduğunca evde tutma çağrısı yaparken uzaktan eğitime geçilmeyeceğini açıkladı. Avusturyalı makamların verdiği bilgiye göre, tam kapanmaya karşın öğrencilerin yüzde 70'i bugün okula gitti.

Avusturya'da hastanelerin paylaştığı verilere göre, bugün itibariyle 3 binden fazla hasta koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görüyor. 562 kişinin ise yoğun bakım servislerinde tedavi gördüğü bildirildi.

Ayrıca ülkede son 24 saat içinde 13 bin yeni vaka kayda geçti. 8,9 milyon nüfuslu ülkede son günlerde ortalama günde 15 bin koronavirüs vakası kayıtlara geçmişti. Avusturya'da aşılanma oranı yüzde 66 ile Avrupa ortalamasının altında yer alıyor.

Avusturya'da hükümet tam kapanma uygulamasının yanı sıra koronavirüs aşısının zorunlu olmasını da kararlaştırmıştı. Aşı zorunluluğu 2022'nin Şubat ayından itibaren geçerli olacak. 13 Aralık'ta sona erecek olan tam kapanma uygulamasının ise aşısızlar için süresiz olarak geçerli olması kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar hafta sonu başkent Viyana'da ve ülkenin diğer kentlerinde protesto edildi. Polis, gösterilerde en az altı kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

 

dpa,AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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