  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Avusturya'da, güvenlik çemberinin önünde bir polis memuru - (03.11.2020 / Viyana)
Sembol fotoğrafFotoğraf: Leonhard Foeger/REUTERS
PolitikaAvusturya

Avusturya'da radikal İslamcılık şüphesi ile gözaltı

1 saat önce

Avusturya'da radikal İslamcı olduğu iddia edilen Türkiye kökenli bir genç ile annesi, yabancı bir istihbaratın uyarısı üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyon sırasında anne, iki polisi yaraladı.

https://www.dw.com/tr/avusturyada-radikal-i%CC%87slamc%C4%B1l%C4%B1k-%C5%9F%C3%BCphesi-ile-g%C3%B6zalt%C4%B1/a-62661757

Avusturya'da yabancı bir istihbarat servisinin yaptığı uyarı üzerine polisin radikal İslamcı olduğu iddia edilen Türkiye kökenli Avusturya vatandaşı bir genci gözaltına almak üzere operasyon düzenlediği, Tirol'deki olayda gencin annesinin de, çevrelerini saran emniyet güçlerinin üzerine aracını sürerek biri ağır olmak üzere iki polisi yaraladığı bildirildi.

Kronen Zeitung: IŞİD sempatizanı

Ülkede yayınlanan Kronen Zeitung gazetesi, gözaltına alınan 18 yaşındaki gencin gencin IŞİD sempatizanı olduğunu ve farklı platformlarda emniyet birimlerine saldırı düzenleyeceği yönünde paylaşımlar yaptığını ileri sürdü. Gazete ayrıca, özel komando birliklerinin operasyonu sırasında da polislerin kafasını kesmekle tehdit ettiğini aktardı.

Tirol eyaletine bağlı Sellrain köyünde meydana gelen olayda, radikal İslamcı olduğu iddia edilen genç ile annesinin araçlarının etrafı çevrildikten sonra annenin, teslim olmak yerine gaza bastığı ve iki polisi yaralamasının ardından özel komando güçleri tarafından ikilinin etkisiz hale getirildiği bildiriliyor. Konuyla ilgili soruşturmanın hem Avusturya'da hem de yurt dışında sürdüğü belirtiliyor.

Der Standart gazetesi ise Avusturya haber ajansı APA'ya dayandırdığı haberinde, 18 yaşındaki gencin istihbarat birimlerince de uzun süredir izlendiğini ve şimdiye kadar ağırlıklı olarak internetteki açıklamalarının dikkat çektiğini, ancak Cuma günü itibarıyla tehditlerinin daha da somutlaştığını aktarıyor. Buna göre radikal genç, emniyet güçlerine saldırı yönünde somut tehditlerde bulundu.  

Sınır ötesi mücadele ve iş birliği

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner sınır ötesi iş birliğini överek, Avrupa çapında yürüttükleri ortak çalışmalarla radikal İslamcı alandaki gelişmeleri yakında takip ettiklerini söyledi.

Uyum Bakanı Susanne Raab da radikal İslamcı tehdidin gerçek olduğunun yeniden altının çizilmesi gerektiğini ve bu sorunun kökenine inerek mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

 

DW,dpa / ETO,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Viyana'da Pazartesi akşamı düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi yaşamını yitirdi.

Avusturya İçişleri Bakanı: Saldırgan IŞİD sempatizanı

Avusturya İçişleri Bakanı: Saldırgan IŞİD sempatizanı

Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer, Viyana'da dört kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen kişinin IŞİD sempatizanı olduğunu söyledi.
Politika
3 Kasım 2020
Viyana'daki saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi

Kurz: Avusturya'nın değerlerine yönelik nefret eylemi

Kurz: Avusturya'nın değerlerine yönelik nefret eylemi

Başbakan Kurz, "medeniyet ile barbarlık arasındaki mücadeleyi kararlılıkla sürdürecekleri" mesajı verirken, İçişleri Bakanı saldırganın Suriye'de IŞİD'e katılmayı istediğini söyledi.
Politika
3 Kasım 2020

Merkel, Macron ve Kurz'dan radikal İslamcılarla kararlı mücadele çağrısı

Merkel, Macron ve Kurz'dan radikal İslamcılarla kararlı mücadele çağrısı

Son haftalarda saldırılara hedef olan Almanya, Fransa ve Avusturya’nın liderleri radikal İslamcı saldırganlarla kararlı biçimde mücadele edilmesini istedi.
Politika
10 Kasım 2020
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Lübnanlı yetkililer tarafından gözaltına alınan Laodicea gemisi - (29.07.2022)

Şüpheli gemi Lübnan'da durduruldu

Politika
3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İstanbul İlhan Varank Hastanesi'ndeki bir koronavirüs ünitesinde tedavi gören hasta ve bir sağlık personeli - (19.12.2020)

Kamudaki uzman hekim açığı personel ilanına yansıdı

Kamudaki uzman hekim açığı personel ilanına yansıdı

Sağlık
29 Temmuz 2022
İstanbul'da bazı bankaların yönetim binaları - (Ağustos 2019)

"Kredi için bin dereden su getiriyoruz"

"Kredi için bin dereden su getiriyoruz"

Ekonomi
29 Temmuz 2022

Rusya ile Bayraktar TB2 için ortak üretime gidilebilir mi?

Rusya ile Bayraktar TB2 için ortak üretime gidilebilir mi?

Politika
29 Temmuz 2022

AB raporu: Frontex Ege'de Yunan hak ihlallerine göz yumdu

AB raporu: Frontex Ege'de Yunan hak ihlallerine göz yumdu

Göç
29 Temmuz 2022
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Baerbock'tan Türkiye-Yunanistan hattında kriz diplomasisi

Baerbock'tan Türkiye-Yunanistan hattında kriz diplomasisi

Politika
29 Temmuz 2022
Anayasa Mahkemesi - Ankara

Zorunlu din dersine karşı AYM'den üç farklı öneri

Zorunlu din dersine karşı AYM'den üç farklı öneri

Hukuk ve Adalet
28 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön