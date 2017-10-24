 Avusturya′da mülteciler için ″On Emir″ | AVRUPA | DW | 13.05.2019

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AVRUPA

Avusturya'da mülteciler için "On Emir"

Aşağı Avusturya eyalet hükümetinin ilticadan sorumlu, aşırı sağcı FPÖ üyesi bakanı, eyalete yeni gelen mültecilerin uyması gereken bir çeşit değerler listesi hazırladı. Listede "Avusturya'ya minnet göstermek" de var.

Deutschland Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (picture-alliance/imageBroker)

Aşağı Avusturya eyaletinde, mültecilerin uyması gereken kuralları derleyen ve "Göçün On Emri" başlığını taşıyan kurallar hazırlandı.

Welt gazetesinin haberine göre bu kurallar, eyaletin iltica konularından sorumlu bakanı Gottfried Waldhäusl'ın imzasını taşıyor. Waldhäusl, ülkede federal düzeyde hükümet ortağı olan aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) bir üyesi.

Waldhäusl, "Bize gelen her mülteci, standart idari belgelerin yanı sıra 'Göçün On Emiri' başlıklı bir belge de teslim alacak. Emirler daha sonra, toplam 15 dilde, ülke değerlerinin anlatıldığı kurslar ve entegrasyon projelerinde de kullanılacak" açıklamasında bulundu. Bakan, söz konusu uygulamaya en kısa sürede başlanacağını söyledi. Mültecilerin ayrıca, söz konusu belgeyi imzalaması gerekecek.

Yönetmeliğin belirlediği kurallar arasında,

-Almanca öğrenmek,

-Avusturya yasalarına bağlı kalmak,

-'Avusturya değerlerini' benimsemek ve çocuklarını buna göre yetiştirmek,

-Anlaşmazlıkları şiddet kullanmadan, barışçıl biçimde çözmek,

-Din özgürlüğüne saygı duymak,

-Hayvanların gereksiz acı çekmesini engellemek

-Avusturya'ya minnet göstermek gibi emirler bulunuyor.

53 yaşındaki Waldhäusl, Aşağı Avusturya'nın merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı FPÖ koalisyon hükümetinin tek FPÖ'lü üyesi. Göç politikası konusundaki tutucu tavrıyla bilinen Waldhäusl, Kasım 2018'de Çekya sınırındaki Drasenhofen'de, reşit olmayan yaştaki çocuk mülteciler için bir mülteci merkezi kurdurmuştu. Waldhäusl, söz konusu merkezde kalacak çocuklara ilişkin "kötü namlı baş belaları" tabirini kullanmıştı. Büyük eleştirilere maruz kalan merkez, sonradan kapatılmıştı.

DW/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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