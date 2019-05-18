 Avusturya’da koalisyon hükümeti dağılıyor | AVRUPA | DW | 20.05.2019

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AVRUPA

Avusturya’da koalisyon hükümeti dağılıyor

Avusturya’da Başbakan Kurz, patlak veren video skandalı sonrası koalisyon ortağı FPÖ’lü İçişleri Bakanı Kickl’in görevden alınmasını önerdi. FPÖ ise kabinedeki tüm bakanlarını çekeceğini duyurdu.

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Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache'nin yer aldığı video skandalının ardından ülkedeki koalisyon hükümeti dağılma noktasına geldi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yaşanan siyasi krize ilişkin Pazartesi akşamı bir açıklama yaptı.

Kurz Viyana'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’e koalisyon ortağı FPÖ'lü İçişleri Bakanı Herbert Kickl’in görevden alınmasını önerdiğini söyledi.

Österreich Wien PK Kanzler Kurz und Präsident Van der Bellen planen Neuwahlen

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen (solda), koalisyon hükümetini devam ettirmeme ve erken seçim kararı alan Başbakan Sebastian Kurz ile yaptığı görüşme sonrasında seçimlerin Eylül ayında yapılacağını açıklamıştı.

Başbakan Kurz, hükümetin hareket kabiliyetinin korunması için bu adımın gerekli olduğunu vurguladı. Eylül ayında yapılacak erken seçimlere kadar sürecin "olabildiğince düzenli" bir şekilde geçilmesi gerektiğini ifade eden Kurz, boşalan bakanlık koltuğuna da bir uzman ya da üst düzey bir memurun atanabileceğini belirtti.

FPÖ tüm bakanlarını çekiyor

Başbakan Sebastian Kurz’un genel başkanlığını yaptığı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile koalisyon hükümeti ortağı FPÖ’nün parti sözcülüğü ise bunun üzerine hükümette yer alan tüm bakanların görevden çekileceğini duyurdu.

Avusturya Haber Ajansı APA’ya göre Avusturya Parlamentosu’nda Başbakan Sebastian Kurz’a karşı bir güvensizlik oylaması yapılması durumunda FPÖ buna destek verecek.

Österreich | PK Strache

Avusturya Başbakan Yardımcılığı görevinden istifa eden Heinz-Christian Strache

Siyasi depreme neden olan video

Avusturya’da siyasi gündemi alt üst eden gelişmeler geçen Cuma günü yayınlanan bir video ile başladı. Söz konusu videoda Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, kendini bir Rus milyarderin yeğeni olarak tanıtan bir kadına, partisi FPÖ’ye yapılacak bağışlar karşılığında, ülkedeki kamu ihalelerinden pay vermeyi taahhüt ediyor.

Strache bu görüntülerde ayrıca, Avusturya Sayıştayı’nın fark etmemesi için partisine yapılacak bağışların dolaylı yoldan, bazı dernekler üzerinden nasıl yapılabileceğini anlatıyor. 

Video skandalının patak vermesinin ardından Başbakan Yardımcılığı görevinden istifa eden Strache, FPÖ Genel Başkanlığı görevini de bıraktığını açıklamıştı.

dpa,Reuters, AFP / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Avusturya'da erken seçimler Eylül'de yapılacak

Başbakan Sebastian Kurz’un koalisyon hükümetini sürdürmeme kararını açıklamasının ardından Avusturya erken seçim sürecine girdi. Cumhurbaşkanı Van der Bellen erken seçimin Eylül ayında yapılacağını açıkladı. (19.05.2019)  

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