 Avusturya′da ilkokul çocuklarına başörtüsü yasağı | AVRUPA | DW | 16.05.2019

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AVRUPA

Avusturya'da ilkokul çocuklarına başörtüsü yasağı

Avusturya Parlamentosu ilkokullarda çocukların başörtüsü takmasını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

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Avusturya Parlamentosu'nda akşam saatlerinde yapılan oylamada ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısı koalisyonu oluşturan sağ popülist Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve muhafazakar Avusturya Halk Partisi (ÖVP) milletvekillerinin oylarıyla parlamentodan geçti. 

Tasarıya göre "Başın kapatılmasıyla bağlantılı, dünya görüşünü belli eden ya da dinle şekillenmiş giysilerin giyilmesi yasak." Avusturya hükümeti yasanın sadece Müslümanların taktığı başörtüsünü kapsadığını, Yahudilerin taktığı Kipa ya da Sihler'in taktığı Patka'nın kapsama dahil olmadığını ifade etti.

FPÖ'nun eğitim politikaları sözcüsü Wendelin Mölzer yaptığı açıklamada, ilkokullarda başörtüsü yasağıyla "siyasi İslam'a" karşı bir işaret vermek istediklerini söyledi. ÖVP milletvekili Rudolf Taschner ise amacın "Müslüman kız çocuklarını teslimiyetten kurtarılması" olduğunu belirtti. 

Avusturya Parlamentosu'ndaki muhalefet partileri başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısına karşı oy kullanarak hükümete "çocukların refahını değil, gazete manşetlerini düşündüğü" suçlamasında bulundu. 

Avusturya hükümeti parlamentoda yapılan oylama öncesinde bu yasaya karşı Anayasa Mahkemesi'ne şikayetler olmasını beklediğini teslim etti. Avusturya İslam Birliği IGGÖ başörtüsü yasağını eleştirdi.

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Almanya'da çocuklara başörtüsü yasağı tartışılıyor

AFP, KNA / HT, MK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Almanya'da çocuklara başörtüsü yasağı tartışılıyor  

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