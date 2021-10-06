 Avusturya′da iktidar partisine polis baskını | Avrupa | DW | 06.10.2021

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Avrupa

Avusturya'da iktidar partisine polis baskını

Avustarya'da polis iktidardaki ÖVP'nin genel merkezi ve Başbakanlıktaki ofisinde arama yaptı. Medyada çıkan haberlere göre baskınların gerekçesi yolsuzluk kuşkusu.

Viyana'da ÖVP binası

Viyana'da ÖVP binası

Avusturya medyasında yer alan haberlere göre polis çarşamba sabahı iktidar partisi ÖVP'nin başkent Viyana'daki merkezi ve Başbakanlık binasındaki ofisinde arama yaptı. ÖVP Genel Sekreter Yardımcısı Gaby Schwarz, Başbakanlık binasında arama yapıldığını teyit ederken, ayrıntılı açıklama yapmadı.

Schwarz, "Şov" olarak nitelendirdiği polis baskınının beş yıl öncesine dayanan gerekçelerle yapıldığını ileri sürdü.

Die Presse gazetesi, aramaların Başbakan Sebastian Kurz'un yakın çevresine yönelik olduğunu yazdı. Gazete, parti merkezi ve başbakanlıkta Kurz'a bağlı çalışan çok sayıda elemanın iş yerlerinde aramalar yapıldığını kaydetti.

Gazetedeki haberde, baskınların Österreich adlı gazeteye verilen ilanlar ve bu gazetede yayımlanan anket sonuçlarıyla bağlantılı yolsuzluk kuşkusu üzerine düzenlendiğini, Başbakan Kurz'un da adının söz konusu yolsuzluğa karışmış olabileceği belirtildi.

Avusturya Başbakanı Kurz hakkında parlamentoda oluşturulan bir araştırma komisyonuna yanlış bilgi verdiği şüphesiyle açılan soruşturma ise sürüyor.

ÖVP 2020'den beri Yeşiller ile koalisyon halinde.

AFP/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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