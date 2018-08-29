 Avusturya′da hükümet protesto edildi | AVRUPA | DW | 05.10.2018

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AVRUPA

Avusturya'da hükümet protesto edildi

Avusturya'nın sağ muhafazakar hükümetini protesto gösterisine binlerce kişi katıldı. Protestonun hedefinde basın özgürlüğünü tehdit ettiği öne sürülen İçişleri Bakanı Kickl vardı.

Österreich Demonstration gegen die Bundesregierung in Wien (picture-alliance/dpa/G. Hochmuth)

Avusturya'nın sağ muhafazakâr koalisyon hükümeti binlerce kişinin katıldığı gösteriyle protesto edildi. Başkent Viyana'daki başbakanlığın önünde toplanan göstericiler ırkçılığı ve sosyal yardımların azaltılmasını protesto etti. Gösteride demokrasinin tehlikede olduğuna işaret edilen sloganlar kullanıldı. Viyana polisi gösteriye yaklaşık 4 bin kişinin katıldığını açıklarken, protesto eylemini organize edenler meydanda en az 20 bin göstericinin toplandığını belirttiler.

Viyana'daki protesto gösterisinin merkezinde Avusturya Özgürlükçü Partisi üyesi İçişleri bakanı Herbert Kickl bulunuyordu. Avusturya İçişleri Bakanı'nın sözcüsünün kısa süre önce polis teşkilatına bir takım medya organlarının isimlerinin yer aldığı bir e-posta gönderdiği ortaya çıkmıştı. E-postada, "Der Standard, Falter ve Kurier gazetelerinin İçişleri Bakanlığı ve polis teşkilatı hakkında tek taraflı ve olumsuz yayın yaptığı" ifadelerinin yer aldığı belirtilmişti.

Österreich Demonstration gegen die Bundesregierung in Wien (picture-alliance/dpa/G. Hochmuth)

Geçen yılın Aralık ayında göreve başlayan Avusturya İçişleri Bakanı Kickl sık sık zor duruma düşüyor. Anayasayı Koruma ve Terörizm ile Mücadele Teşkilatına yapılan baskın Kickl'in istifa taleplerine muhatap olmasına yol açmıştı. Muhalefet Kickl'in partisinin Anayasayı Koruma Teşkilatını baskı altına almaya ve nüfuzunu arttırmaya çalıştığını iddia ediyor.

Herbert Kickl göç politikasıyla ilgili tartışmalı söylemlerinden dolayı da eleştiriliyor. Bakan kısa süre önce, "Akdeniz'de kurtarılan mültecilerin korunmaya değer olup olmadıklarının gemide incelenmesinden" yana çıkmıştı. Kickl Temmuz ayında da, insan kaçakçılarına fırsat vermemek için iltica başvurularının Avrupa Birliği dışında değerlendirilmesini önermişti.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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