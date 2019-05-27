 Avusturya′da hükümet düştü | AVRUPA | DW | 27.05.2019

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AVRUPA

Avusturya'da hükümet düştü

Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz liderliğindeki hükümet meclisten güven oyu alamayarak düştü. Kurz, koalisyon ortağıyla yaşanan krizin ardından erken seçim ilan etmişti.

Sebastian Kurz | Misstrauensvotum in Österreich (Reuters/L. Niesner)

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz liderliğindeki hükümet, Avusturya Parlamentosu’ndan güvenoyu alamadı. Ülke tarihinde ilk kez bir hükümet, güven oylamasını kaybederek düşerken, Başbakan Kurz da, bu makamda geçirdiği 525 günün ardından görevinden ayrılmak durumunda kaldı. Parlamentoda güven oylaması teklifini veren Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner, oylama öncesinde Başbakan'a yönelik sert eleştirilerde bulunarak Kurz’u yaşanan hükümet krizinde "utanmaz, hadsiz ve sorumsuz bir şekilde iktidara tutunmakla suçladı. Rendi-Wagner, Kurz’un devletin çıkarları yerine kendi çıkarlarını ön plana koyarak hareket ettiğini dile getirdi.

Van der Bellen’in kararı bekleniyor

Parlamentodaki oylamanın ardından gözler Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’e çevrildi. Van der Bellen’in Kurz hükümetini bir süre daha görevde tutabileceği ya da erken seçimlere dek geçici bir başbakan atayarak, bu kişiden yeni bir hükümet kurma talebinde bulunabileceği belirtiliyor. Bu konuda gündemdeki isimlerin başında Avrupa Komisyonu’nun Tarım ve Kalkınmadan Sorumlu eski üyesi Franz Fischler var.

FPÖ’lülerin toplu istifası

Avusturya’da yaklaşık on gün önce Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache ile ilgili yayınlanan bir videonun ardından siyasi gündem alt üst olmuş ve önce Strache hem başbakan yardımcılığı hem de partisi, aşırı sağcı FPÖ (Avusturya Özgürlükçü Partisi) genel başkanlığından istifa etmişti. Devamında Başbakan Kurz‘un, erken seçim kararı alıp, Cumhurbaşkanı Van der Bellen’den, FPÖ’lü İçişleri Bakanı Herbert Kickl’i görevden alması talebi üzerine, kabinedeki tüm FPÖ'lü bakanlar istifa etmiş ve yerlerine uzmanlar ve üst düzey memurlardan oluşan isimler atanmıştı.

Strache'nin skandal videosu

Avusturya’yı bir siyasi krizin içine sokan video skandalında Strache, kendini bir Rus milyarderin yeğeni olarak tanıtan bir kadına, partisi FPÖ'ye yapılacak bağışlar karşılığında, ülkedeki kamu ihalelerinden pay vermeyi taahhüt ediyor. Strache bu görüntülerde ayrıca, Avusturya Sayıştayı’nın fark etmemesi için partisine yapılacak bağışların dolaylı yoldan, bazı dernekler üzerinden nasıl yapılabileceğini anlatıyor.

AFP,dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Avusturya'da erken seçimler Eylül'de yapılacak

Başbakan Sebastian Kurz’un koalisyon hükümetini sürdürmeme kararını açıklamasının ardından Avusturya erken seçim sürecine girdi. Cumhurbaşkanı Van der Bellen erken seçimin Eylül ayında yapılacağını açıkladı. (19.05.2019)  

Avusturya Başbakan Yardımcısının gizli pazarlık görüntüleri ortaya çıktı

Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache'nin Rus bir yatırımcıya seçimlerde maddi yardımda bulunması karşılığında kamu ihalelerinde kolaylık sağlama sözü verdiği ileri sürüldü. Gizli "pazarlık" videoya kaydedildi. (17.05.2019)  

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