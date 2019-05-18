Avusturya'da erken seçimler Eylül'de yapılacak

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen, koalisyon hükümetini devam ettirmeme ve erken seçim kararı alan Başbakan Sebastian Kurz ile yaptığı görüşme sonrasında seçimlerin Eylül ayında yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Van der Bellen, ülkede siyasete olan güveninin en kısa zamanda yeniden kazanılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, ülkenin huzurunun yanı sıra Avusturya’nın ülke dışındaki itibarının da önemine dikkat çekti.

Başbakan Kurz, Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile yaptığı görüşme sonrasında, “Erken seçimler arzu ettiğimiz bir şey değildi ama gerekliydi” açıklamasında bulundu.

Başbakan Kurz, koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’nin adının karıştığı video skandalının ardından dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Artık yeter!" diyerek aşırı sağcılar ile kurduğu koalisyon hükümetini bitirme ve erken seçim kararını kamuoyuna duyurmuştu.

Kurz: FPÖ ülkemizin itibarını zedeliyor

FPÖ'lü siyasilerle yaptığı görüşmelerde, partinin kendi içinde temel bir değişime istekli olduğu yönünde bir izlenim edinmediğini belirten Kurz, bu partinin hükümetin hedeflediği reform projelerine zarar verdiğini ve ülkenin imajını da zedelediğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Van der Bellen de, yine dün akşam başkent Viyana’da yaptığı açıklamada, "Şimdi ülkede güvenin yeniden sağlanması için ne yapılması gerekiyorsa o yapılacak" ifadesini kullanmış, bu güvenin de ancak yeni bir seçimle sağlanabileceğini dile getirmişti. Van der Bellen ayrıca videodaki görüntülerin rahatsız edici olduğunu belirterek, "Avusturya böyle bir yer değil" demişti.

Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) kurduğu koalisyon hükümeti Aralık 2017’de iktidara gelmişti.

Seçim tarihinde yaz tatili faktörü

Avusturya'da yasalar, yaz aylarında erken seçime gidilebilmesine imkân tanıyor. Ancak İçişleri Bakanlğının seçim işlerinden sorumlu yetkilisi Robert Stein, okullar tatilde olacağı için yaz aylarında seçime gidilmesinin "zor olabileceğini" söylemişti. Stein, bu nedenle okullar açıldıktan sonraki ilk pazar olan 15 Eylül tarihinin ön plana çıktığını sözlerine eklemişti.

Başbakan Yardımcısı Strache dün istifasını sunmuştu

Siyasi depreme neden olan video

Avusturya’da siyasi gündemi alt üst eden gelişmeler geçen Cuma günü yayınlanan bir video ile başladı. Söz konusu videoda Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, kendini Rus milyarderi birinin yeğeni olarak tanıtan bir kadına, partisi FPÖ’ye yapılacak bağışlar karşılığında, ülkedeki kamu ihalelerinden pay vermeyi taahhüt ediyor. Strache bu görüntülerde ayrıca, Avusturya Sayıştayı’nın fark etmemesi için partisine yapılacak bağışların dolaylı yoldan, bazı dernekler üzerinden nasıl yapılabileceğini anlatıyor.

Avrupa'dan Kurz'a destek

Strache’nin dün tüm görevlerinden istifa etmesi ve Başbakan Sebastian Kurz'un partisi ÖVP (Avusturya Halk Partisi) ile FPÖ arasındaki koalisyonu sonlandırması Avrupa’da büyük oranda memnuniyetle karşılandı. Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Avrupa Halk Partisi (EVP) grubunun AP seçimlerindeki baş adayı olan Manfred Weber, Kurz’u aldığı karardan dolayı tebrik etti. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan Weber, Kurz’un omurgalı bir siyasetçi olduğunu gösterdiğini belirterek aşırı sağcı ve sağ popülist siyasetçilerin ise vatanlarını sevmeyen milliyetçiler olduklarını ve hem ülkelerini hem de değerlerini kolayca satabildiklerini ifade etti.

Aşırı sağcılardan temkinli açıklamalar

Avrupalı sağ popülist partilerin temsilcileri ist olayla ilgili yorumlarında genel itibariyle çekimser kalıyor. Almanya için Alternatif‘in (AfD) Genel Başkanı Jörg Meuthen, bunun kişisel bir olay olduğunu ve yaşananları FPÖ’nün tamamını sırtından vurmak için bir fırsat olarak görmeyeceğini dile getirdi. Aşırı sağcı Fransız lider Marine Le Pen ise, konunun Avusturya’nın iç meselesi olduğunu belirterek ayrıntılı bir yorumda bulunmadı.

dpa,rtr/ET,JD

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