 Avusturya′da Cuma namazları geçici olarak kılınmayacak | AVRUPA | DW | 10.03.2020

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AVRUPA

Avusturya'da Cuma namazları geçici olarak kılınmayacak

Avusturya hükümetinin koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için aldığı önlemler kapsamında ülke genelindeki camilerde 1 Nisan'a kadar cuma namazları kılınmayacak.

Viyana Floridsdorf Camii

Viyana Floridsdorf Camii

Avusturya hükümetinin koronavirüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek üzere Salı günü açıkladığı önlemler kapsamında 13 Mart ile 1 Nisan arasındaki Cuma namazları kılınmayacak. Cuma namazları bu süre zarfında ülke genelindeki tüm camilerin dışında, daha küçük ibadethaneler ve mescitlerde de kılınamayacak.

Avusturya'daki Müslümanları temsil eden Avusturya İslam Toplumu'nun (IGGÖ) internet sitesinden yapılan açıklamada, Cuma namazlarını geçici bir süre için iptal etme kararının salgının daha fazla yayılmasını engellemek için alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "İslami bakış açısına göre bu tedbirler yerindedir. Zira Cuma namazını yerine getirme yükümlülüğü, eğer kişinin veya aile üyelerinin sağlığı söz konusuysa kaldırılmış kabul edilir. İstisnasız tüm camilerin ve imamların bu önlemlere uyması gerekmektedir. Aynı şekilde, İslami kurumlarda daha büyük etkinliklerin ve toplantıların düzenlenmesinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

IGGÖ'ün internet sayfasında verilen bilgide camilerle ilgili kısıtlamanın sadece cuma namazlarını kapsadığı, vakit namazlarının yine camilerde kılınabileceği belirtildi.

Hükümet açıkladı

Avusturya hükümeti salı günü aldığı önlemler çerçevesinde açık havada 500, kapalı ortamlarda 100 kişiden kalabalık etkinlikleri erteledi. İtalya'dan geçişler sadece doktordan alınacak sağlık raporuyla mümkün olacak. Üniversiteler ve okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi. Bar ve restoranlar saat 18.00'den itibaren müşteri kabul etmeyecek. Bu saatten önce de müşterilerin aralarında en az bir metre mesafe olması şartı getirildi. Avusturya'da son verilere göre 182 kişide koronavirüs tespit edildi, tedavi edilen dört kişi sağlığına kavuştu.

Öte yandan Avusturya'nın da sınır komşusu olan ve tamamı karantinaya alınan İtalya'da koronovirüs bulaşan insan sayısı 10 bini geçti. Salgının çıktığı ülke olan Çin'den sonra en çok ölümün gerçekleştiği ülke olan İtalya'da şimdiye kadar 631 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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