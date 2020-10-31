Avusturya ve İngiltere'de kısmi kapanma kararı

Avusturya ve İngiltere COVID-19’la mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

Avusturya ve İngiltere Başbakanları cumartesi günü ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında bu haftadan itibaren devreye konulacak kısıtlamaları kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, her iki ülkede de Almanya ve Fransa'dakine benzer kısmi karantina uygulamalarına geçiliyor. Yeni kurallar Avusturya'da salı, İngiltere'de de perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek. Her iki ülkede de okulların büyük ölçüde açık kalması planlanırken, kültür ve eğlence mekanları ve organizasyonlarına izin verilmeyecek, spor tesisleri kapatılacak. Otellerde konaklamalar da yasaklanacak. Restoranlar da sadece paket hizmeti verebilecek.

Avusturya'da sokağa çıkma yasağı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, COVID-19’la mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklarken, Avusturya'da artan vaka sayılarının endişe verici olduğunu vurguladı. Kurz, salı gününden geçerli olmak üzere ikinci bir karantina sürecine girileceğini, bu ayın sonuna kadar alınan kararların uygulanacağını duyurdu. Kurz, virüsün toplantılar, aile buluşmaları gibi yakın çevreyle temaslar nedeniyle yayıldığını, bu çerçevede sosyal teması sınırlamak için belirli durumlar dışında saat 20:00’den 06:00’ya kadar dışarı çıkma sınırlaması uygulanacağını belirtti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

Öncelikli amacın sağlık sistemini rahatlatmak ve "yoğun bakım kapasitesini zorlamamak” olduğunu vurgulayan Avusturya Başbakanı Kurz, "Hefimiz aralık ayında yeniden kademeli olarak kamusal alandaki sınırlamaların kaldırılması olacak” dedi.

Kurz, anaokulu ve ilkokullarda yüz yüze eğitimin süreceği belirtirken, lise ve üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini söyledi.

Avusturya'da vaka sayıları haftalardır artıyor. Cumartesi günü itibarıyla yaklaşık dokuz milyon nüfuslu ülkede günlük 5 bin 349 vaka sayısına ulaşıldı. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Avusturya'da pazar günü itibarıyla COVİD-19'a bağlı ölümlerin sayısı bin 109.

İngiltere'deki kısıtlamalar

İngiltere’de de artan koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle hükümet yeni önlemleri devreye sokma kararı aldı.

Başbakan Boris Johnson, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "virüsün, ülkede uzmanların ‘en kötü senaryolarından' bile daha hızlı yayıldığını” belirterek, "harekete geçme zamanının geldiğini, başka seçeneğin olmadığını” belirtti.

Başbakan Boris Johnson

İngiltere'deki kısıtlamalar ilk etapta 5 Kasım Perşembe gününden itibaren devreye girecek ve kasım ayı sonuna kadar devam edecek.

İngiltere'de karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı süpermarketler ile eczaneler hariç tüm perakende mağazaları kapatılıyor. Bar ve restoranlarda sadece paket servisine izin veriliyor. Okullar ve üniversiteler açık kalmaya devam edecek.

68 milyon nüfuslu İngiltere'de cumartesi günü son 24 saat içinde 22 bin yeni vaka tespit edilirken, ülkede salgının başladığından beri görülen toplam vakaların sayısı bir milyonu aştı. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, İngiltere'de pazar günü itibarıyla COVİD-19'a bağlı ölümlerin sayısı 46 bin 645'i buldu.

DW,DPA/ MK,BÖ

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