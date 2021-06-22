 Avusturya SBK davasında ABD′nin iade talebini kabul etti | Avrupa | DW | 17.01.2022

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Avrupa

Avusturya SBK davasında ABD'nin iade talebini kabul etti

Türkiye'nin, Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin talebini kabul eden mahkeme ABD'nin talebine de aynı yanıtı verdi. Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği konusunda kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek.

Sezgin Baran Korkmaz

Sezgin Baran Korkmaz

Avusturya adli makamları, ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin talebini kabul etti. Gözler şimdi Avusturya Adalet Bakanlığı'na çevrildi. Bakanlık, Korkmaz'ın Türkiye'ye mi yoksa ABD'ye mi iade edileceği konusunda karar verecek.

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, ABD ceza yasalarına göre "kara para aklamak için komplo kurmak ve resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak" suçlamasıyla ABD'nin talebi üzerine 19 Haziran'da Avusturya'da gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. ABD'nin iade talebinde bulunduğu Sezgin Baran Korkmaz hakkında Türkiye'de de "SBK Holding'e ait altı şirketin hesaplarında yapılan incelemelerde kara para aklandığı" şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı. Türkiye de iade talebinde bulunurken Avusturya Wels Mahkemesi, talebin Avusturya Suçluların İadesi Kanunu'na uygun olduğu görüşüyle Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesine 25 Ağustos'ta karar verdi.

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Korkmaz'ın iade süreci nasıl işleyecek?

Bir yandan ABD'nin iade başvurusunu inceleyen Avusturya Wels Mahkemesi, ABD'nin gönderdiği ek dosyaları da dikkate alarak bu talebe ilişkin kararını verdi. Mahkeme, ABD'nin iade talebini de Avusturya Suçluların İadesi Kanunu'na uygun olduğu görüşüyle kabul etti. Bu durumda Sezgin Baran Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek. Bakanlığın kararını Şubat ayının ilk haftasında vermesi bekleniyor.

Eray Görgülü

© Deutsche Welle Türkçe

 

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