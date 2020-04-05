 Avusturya koronavirüs önlemlerini gevşetmeye hazırlanıyor | AVRUPA | DW | 06.04.2020

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AVRUPA

Avusturya koronavirüs önlemlerini gevşetmeye hazırlanıyor

Avusturya Paskalya Bayramı’nın ardından koronavirüs önlemlerini gevşeteceğini açıkladı. 14 Nisan’dan itibaren küçük dükkânların sıkı önlemler alınarak açılması planlanıyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

Avusturya yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için aldığı sıkı önlemleri kademeli olarak gevşeteceğini duyurdu. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Paskalya Bayramı tatilinin bitiminde, 14 Nisan’dan itibaren inşaat ve bahçe malzemeleri gibi ürünler satan bazı küçük dükkânların açılacağını bildirdi. Kurz, 1 Mayıs itibariyla de tüm dükkân ve alışveriş mağazalarının, kuaförlerin yeniden hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Okul, restoran ve otellerin ise en erken Mayıs ortasında açılması planlanıyor. Etkinliklere getirilen yasak ise Haziran sonuna kadar sürecek.

Ülkede sokağa çıkma konusunda getirilen kısıtlamalar bu ayın sonuna kadar uzatıldı. Başbakan Kurz, kısıtlamalar içeren önlemlerin hızlıca devreye sokulması sayesinde krizden çıkışın da yine çabuk gerçekleşebileceğini söyledi.

Ailelerin bir araya geldiği Paskalya Bayramı’nın da bu yıl yalnızca aynı evde yaşayanlar arasında kutlanmasını isteyen Kurz, tatil boyunca sosyal mesafenin korunması ve insanların buluşmaması gerektiğini vurguladı.

Avusturya’da 16 Mart’tan bu yana yalnızca gıda ve hijyen ürünleri satan dükkânlar açık. Topluca etkinlik yapmak, bir araya gelmek ise yasak.

İyileşenlerin sayısı yeni virüs bulaşanlardan fazla

Avusturya’da güncel verilere göre koronavirüs bulaşan yeni hastaların sayısında son birkaç gündür düşüş yaşanırken, yoğun bakıma yatırılan yeni Covid-19 hastaları da azaldı. Avusturya’da kayıtlara geçmiş 12 bin 8 koronavirüs vakası bulunuyor. Cumartesiden bu yana da iyileşen Covid-19 hastalarının sayısı yeni virüs bulaşanların sayısından fazla.

Avusturya’nın tamamen karantina altındaki İtalya sınırında bulunan Tirol eyaleti ise en çok koronavirüs vakasının görüldüğü bölge. Tirol Eyaleti Başbakanı Günther Platter, bazı istisnalar dışında karantinanın salı günü kaldırılacağını açıkladı.

Almanya'da önlemler şimdilik devam edecek 

Avusturya gibi Danimarka da normal yaşama dönme sinyali veren ilk Avrupa ülkelerinden biri. Danimarka Paskalya Bayramı’nın ardından önlemleri gevşeteceğini açıkladı ancak net bir plan ortaya koymadı.

Almanya ise şimdilik çizgisini sürüdüreceğini ve koronavirüs önlemlerini gevşetme konusunda henüz bir adım atılmadığını açıkladı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert kısıtlamaların kaldırılmasına dair henüz bir tarih veremeyeceğini ve içinde bulunulan durumda bunun sorumsuzca olacağını dile getirdi. Paskalya tatilinin bitiminde eyalet başbakanlarının Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelerek korona krizinde izlenecek süreci ele alaması bekleniyor.

Almanya’da gıda ve hijyen ürünleri satan dükkanlar dışında restoran, tiyatro, sinema, oyun alanları ve mağazalar kapalı.

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AFP, dpa, rtr / DK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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