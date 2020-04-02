Avusturya cep telefonu verilerini değerlendirecek

Avusturya koronavirüsle mücadele için cep telefonu konum bilgisi verilerini değerlendirmeyi planlıyor. Cep telefonu olmayanlar için ise konum bildiren bir anahtarlık üzerinde çalışılıyor.
Avusturya koronavirüsle mücadele için Paskalya'dan sonra yoğun şekilde cep telefonu konum bilgisi verilerini değerlendirmeyi planlıyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz cumartesi akşamı yaptığı açıklamada "Hepimizin tek hedefi var, o da mümkün olduğunca çabuk şekilde özgürlüğümüzü geri kazanmak" diye konuştu.
Bunun için "yardımcı önlemlere ihtiyaç duyulduğunu" vurgulayan Kurz, bu bağlamda cep telefonu konum bilgisi verilerinin değerlendirilmesinin önemli bir temel oluşturacağını kaydetti. Başbakan, Avusturya’da yaklaşık 2 milyon vatandaşın cep telefonu olmaması nedeniyle bu kişiler için de konum bildirecek bir anahtarlık üzerinde çalışıldığını belirtti.
Avusturya Başbakanı, söz konusu bu izlemeye ek olarak hızlı testlere ve enfekte kişilerin temas kurduğu herkesin izolasyonuna ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı.
"Ticaret yeniden başlayacak"
Sebastian Kurz, Avusturya’nın koronavirüs stratejisinin bir diğer taşıyıcı unsurunun da risk altındaki gruplar ile yaşlıların korunması, ayrıca sosyal mesafe ve maske kullanımı olduğunu belirtti. Kurz bu önlemlerle, Paskalya'dan sonra normalleşme yolunda bir adım atılmasının amaçlandığını ifade etti. "Ticarete yeniden başlayacağımız açık" diyen Kurz, daha fazla iş yerinin açılacağının da sinyalini verdi.
Avusturya’da mart ayı ortasından bu yana gıda ve temizlik malzemesi satanlar dışındaki hemen hemen tüm işletmeler ve restoranlar kapalı durumda. Ülkede ayrıca sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor.
Avusturya hükümetinin önümüzdeki pazartesi günü Paskalya sonrası dönem için koronavirüsle mücadele planlarını açıklaması bekleniyor.
dpa / BW,ET
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