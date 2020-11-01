Avusturya Anayasa Mahkemesi’nden başörtüsü kararı

Avusturya Anayasa Mahkemesi ilkokullarda başörtüsü yasağının eşitlik ilkesiyle bağlantılı olarak din özgürlüğü hakkını ihlal ettiği için anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Avusturya'da, Okul Eğitim Yasası 10 yaşını tamamlayana kadar çocukların başörtüsü de dahil olmak üzere dini veya ideolojik kıyafet giymesini yasaklıyordu.

Anayasa Mahkemesine, bu yasaya karşı iki aile tarafından yapılan başvuruda, aileler çocuklarını Sünni ve Şii İslamın gereklerine göre yetiştirdikleri ve bu yasağın din özgürlüğü hakkına "oransız bir saldırı" olduğu belirtilmişti. Başvuruyu değerlendiren Mahkeme bugün yaptığı açıklamada, başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğunu belirterek yasağı kaldırdı.

Kararda okul sisteminin şekillenmesi esnasında farklı din gruplarına eşitlik ilkesine göre davranılması prensibi hatırlatılarak, sistemin tolerans ve açıklık değerleri temelleri üzerine kurulduğu belirtildi. Kararda ayrıca bu yasak nedeniyle Müslüman kız çocuklarının ayrımcılığa uğrayabileceği, eğitim almalarını zorlaştıracağı ve sosyal olarak dışlanmalarına neden olabileceği kaydedildi.

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, okullarda dinsel veya ideolojik nedenlerle çatışmalar olabileceği, ancak söz konusu yasağın okullardaki huzuru bozmayan başörtüsü takan kız çocuklarını da etkileyeceği belirtildi.

DW / SSB, ET

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