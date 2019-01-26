Avustralya Açık’ta zafer Djokovic’in

Teniste sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta şampiyon, İspanyol Rafael Nadal’ı rahat bir şekilde 3-0 (6:3, 6:2, 6:3) mağlup eden Sırp Novak Djokovic oldu. Kariyerinde yedinci kez Avustralya Açık tek erkeklerde şampiyonluğa ulaşan 31 yaşındaki sporcu, böylelikle tüm zamanlarda bu turnuvayı toplamda en fazla kazanan isim olmayı başardı.

Karşılaşmadan sonra kupa töreninde konuşan Djokovic, "12 ay önce ameliyat oldum. Bugün burada olmak ve art arda üç Grand Slam kazanmak inanılmaz bir şey" dedi. Finalde beklentilerin altında kalan Nadal ise rakibini tebrik ederek, Djokoviç’in hem bu maçta hem de son haftalarda "inanılmaz bir seviyede" oynadığını belirtti.

15'inci Grand Slam zaferi

Şampiyonluğa ulaşan Sırp tenisçi yaklaşık 2,56 milyon euro para ödülünün sahibi olurken, finali kaybeden Nadal 2,05 milyon euro ile ödüllendirildi. Teniste, tek erkeklerde en çok Grand Slam turnuvası kazanan isim 20 şampiyonlukla İsviçreli Roger Federer. Onu 17 şampiyonlukla Rafael Nadal ve 15 şampiyonlukla Novak Djokovic izliyor.

SID,dpa/ET,BW

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