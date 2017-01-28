 Avustralya Açık’ın Şampiyonu Naomi Osaka | SPOR | DW | 26.01.2019

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SPOR

Avustralya Açık’ın Şampiyonu Naomi Osaka

Teniste senenin ilk Grand Slam turnuvasını, kadınlarda Japon tenisçi Naomi Osaka kazandı. Bu şampiyonlukla dünya sıralamasında birinci sıraya yükselen Osaka, finalde Çek rakibi Petra Kvitova’yı 2-1 mağlup etti.

Tennis Australian Open Finale Frauen | Naomi Osaka (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

21 yaşındaki Japon tenisçi Naomi Osaka, Avustralya Açık Tenis Turnuvasını kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Finalde Çek rakibi Petra Kvitova’ya karşı setlerde 2-1 (7:6, 5:7, 6:4) üstünlük sağlayan Osaka, bu zaferinin ardından kadınlar dünya sıralamasında ilk sıraya yükseldi. Osaka bu başarısıyla kadın ve erkek sporcular arasında tenis dünya klasmanlarında birinci sıraya yükselen ilk Asyalı sporcu oldu. Avustralya Açık şampiyonluğu Japon sporcu için kariyerinin ikinci Grand Slam zaferi olma özelliğini taşıyor. Naomi Osaka geçtiğimiz Eylül ayında da Amerikan Açık Tenis Turnuvası’nda şampiyon olmuştu.

Kvitova üçüncü kez Grand Slam finali kaybetti

Haitili bir baba ile Japon annenin çocuğu olan Osaka, Avustralya Açık şampiyonluğu ile birlikte yaklaşık 2,6 milyon euro para ödülüne de hak kazandı. Osaka’nın finaldeki rakibi Çek Kvitova ise, 2011 ve 2014 yıllarındaki Wimbledon finallerinden sonra üçüncü kez bir Grand Slam finalini kaybetmiş oldu. 28 yaşındaki Kvitova da, Osaka’yı mağlup etmesi halinde dünya sıralamasında birinci sıraya çıkacaktı.

dpa / ET, BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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