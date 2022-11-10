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Fotoğraf: Getty Images/AFP/B. Kilic
Hukuk ve AdaletTürkiye

Avukattan hakime: Bu harddisk sizi örgüt üyesi yapar

Can Bursalı
3 saat önce

ÇHD avukatlarının yargılandığı davanın karar duruşmasında Avukat Topalkara, davanın ana delili sayılan "Hollanda/Belçika Belgeleri"ne ilişkin kurgusal bir sunum yaptı.

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Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, derneğin üyeleri Barkın Timtik, Oya Aslan ve Özgür Yılmaz'ın tutuklu, 19 avukatın da tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşmasına bugün devam edildi. Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülen davada Cuma günü karar çıkması bekleniyor.

Dava, sanık avukatlarının savunmalarıyla sürüyor.

Davanın bugünkü duruşmasında, savcılığın hazırladığı iddianamenin ana delillerinden "Hollanda/Belçika Belgeleri" adı verilen dijitallerle ilgili avukat Oğuzhan Topalkara'nın yaptığı savunma dikkat çekiciydi.

Topalkara, 1 Nisan 2004'te yapılan operasyonla ele geçirildiği belirtilen ancak 23 Kasım 2005'te üzerinde değişiklik yapıldığı ortaya çıkan, örgütsel dökümanlardan oluştuğu belirtilmesine rağmen içinde Kill Bill, Spiderman, Leon gibi popüler filmler yer alan dijitallerle ilgili sunumda, "mahkeme başkanının da örgüt üyesi olabileceğini, bunu iddia etmenin çok kolay olduğunu" anlatmaya çalıştı.

"Sizinle ilgili bir şeyler uydurdum"

Elindeki hard diski İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan'a gösteren Topalkara, "Ben bu hard diskin içine sizinle ilgili internette yer alan bilgileri toparlayarak koydum. Ama onunla yetinmedim, sizinle ilgili bir şeyler uydurdum. Burada yargılanan avukat meslektaşlarım gibi ben de müvekkillerime 'Susma hakkını kullanın', diyorum, hayatını kaybeden müvekkilerin cenazelerine, 1 Mayıslara katılıyorum. Yani ben de sanık avukatlar gibi örgüt üyesi gibi suçlanabilirim" ifadelerini kullandı.

Davanın karar duruşması, Silivri Cezaevi yerleşkesinde görülüyor
Davanın karar duruşması, Silivri Cezaevi yerleşkesinde görülüyorFotoğraf: Getty Images/AFP/M.Ozer

Mahkeme Başkanı'na yönelik "Sizin için tehlike buradan sonra başlıyor Sayın Başkan. Hakkımda bazı suçlamalardan bir dosya oluşturulabilir ve üst kata çıkarken gözaltına alınabilirim. Üzerimde de bu gördüğünüz hard disk bulunabilir. Bu hard disk örgütsel döküman olarak kayda alınacak. İçinde de sizinle ilgili uydurduğum şeyler var. Ben uydurmuş olabilirim ama örgüt üyeliği şüphesiyle gözaltına alınmam ve üzerimdem çıkan hard diskte isminizin yer alıyor olması sizi örgüt davasında sanık yapar" diyen Topalkara, söylediklerinin kurgudan ibaret olduğuna işaret etti ve neden böyle bir kurgu yaptığını şu sözlerle açıkladı:

"Size ulaşamıyoruz. Taleplerimizi devamlı reddediyorsunuz. Biz Hollanda/Belçika Belgeleri adlı dijitallerin sahte olduğunu size 300 maddelik bir dilekçeyle anlattık. 'Bu dijitaller üzerinden tahrifat incelemesi yapın' dedik. Ama siz tüm taleplerimizi reddettiniz. Ancak bu hard diskle anlattıklarımdan sonra örgüt üyesi olmanın, bu nedenle yargılananmanın ne kadar kolay olduğunu anlamışsınızdır diye umuyorum."

DVD kayboldu, CD eklendi

Davada, Avukat Derviş Aydın da dijitallerle ilgili bir sunum yaptı. Dijitallerin Gülen yapılanmasına üyeliğin yanı sıra resmi evrakta sahtecilik ve resmi belgeyi yok etme gibi suçlamalardan hüküm giyen eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in imzasıyla adli emanete alındığını hatırlattı.

Aydın, dijitallerin Hollanda'dan 1 DVD olarak geldiğini, Akyürek'in imzasıyla adli emanete alınan dijitallerin ise 6 hard disk, 4 DVD ve 1 CD'den oluştuğunu söyledi ve "Daha sonra bu dijitaller 6 hard disk, 3 DVD ve 2 CD'ye döndü. Yani 1 DVD eksildi, 1 CD çoğaldı. Sonradan eklenen CD'nin ise Türkiye'de imal edildiğini tespit ettik. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde, içerik eşleşmesi yok ama bazı kelimelerde eşleşmeler var. Eşleşmeler ise Türkiye'de imal edilen CD'de çıktı" ifadelerini kullandı.

2013 yılından bu yana süren davada, tutuklu ve tutuksuz sanıkların avukatlarının savunmalarının bitmesinin ardından ÇHD'lilere son sözleri sorulacak.  Davada Cuma günü karar çıkması bekleniyor.

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