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Fotoğraf: Can Bursalı/DW
Hukuk ve AdaletTürkiye

Avukatlardan iki bakan için tutuklama talebi

Can Bursalı
2 saat önce

ÇHD Amasra'daki maden patlamasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Şüpheliler listesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yer aldı.

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Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan grizu patlamasında 41 madencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun şüpheli listesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç başta olmak üzere 11 kişi yer aldı.

Üç suçlama yöneltildi

ÇHD'li avukatlar, suç duyurusunda bulunduğu isimler hakkında, 'olası kastla insan öldürme, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından soruşturma başlatılmasını talep etti.

Suç duyurusunda ayrıca, madenin müessese müdürü, yöneticileri ve diğer tespit edilecek sorumlular hakkında da soruşturma başlatılması istendi.

Facianın meydana geldiği maden
Facianın meydana geldiği madenFotoğraf: Can Bursalı/DW

"Maden artık suç mahallidir"

Suç duyurusunda, "Katliamın meydana geldiği ocak hala şüphelilerin etkin bir şekilde tasarrufta bulundukları bir alandır. Bu alan 14 Ekim 2022 saat 18:15 itibarı ile artık suç mahallidir. Bu nedenle derhal şüpheli sıfatını taşıyacak kişilerin buraya müdahalesi engellenmelidir" ifadeleri yer aldı.

Tutuklanmaları talep edildi

Avukatların Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede, şüpheli sıfatı taşıyan kişilerin halen kamu gücünü kullanabilen kişiler olduğu, idari ve diğer yetkilerini kullanarak delil karartma ihtimallerinin yüksek olması, çok sayıda madencinin ölmesinin toplumda infial yaratmasını nedeniyle tutuklanmaları da talep edildi.

Patlamada 41 madenci yaşamını yitirdi
Patlamada 41 madenci yaşamını yitirdi Fotoğraf: Can Bursalı/DW

Delil karartma şüphesi

Dilekçede, 26 maddeden oluşan delil listesine de yer verilerek, vakit kaybetmeksizin bu delillerin toplanması ve muhafaza altına alınması gerektiği vurgulandı.

Toplanması ve el konulması istenen bazı deliller şöyle:

Madendeki yönetim ve sorumlulukları gösterir yönetim şeması,

Madendeki acil durum eylem planı,

Madenin acil durum yönetim şeması,

Madende kullanılan veya kullanılmak üzere hazır bulundurulan metan, karbonmonoksit ve oksijen maskelerine ilişkin faturalar ile bakımlarının yapıldığını gösterir kayıtlar.


Az sayıda işçiyle fazla üretim

ÇHD'li avukatların yaptığı suç duyurusunda, Sayıştay'ın 2019 ile 2020 yıllarındaki raporlarına da atıf yapıldı ve şüphelilerin az sayıda işçiyle fazla üretim yapıldığına dikkat çekildi. Sayıştay'ın grizu patlamasının yaşandığı maden ocağıyla ilgili 2019 ve 2020 tarihli raporlarında işçi eksikliği, metan sorunu gibi problemlere değinilmiş ve Türkiye Taşkömürü Kurumu uyarılmıştı.

 

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