 Avukat Seymen: Akşener′e Gülen soruşturması raftan indirildi | TÜRKİYE | DW | 28.06.2019

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TÜRKİYE

Avukat Seymen: Akşener'e Gülen soruşturması raftan indirildi

İYİ Parti lideri Akşener'e Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. DW Türkçe'ye konuşan İYİ Partili Seymen, soruşturmanın üç yıl önce açıldığını ve Mayıs'ta gizlilik kararı alındığını söyledi.

Türkei Meral Aksener von der IYI-Partei (picture-alliance/abaca/Depo Photos)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında üç yıldır Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma yürüttüğü iddiaları avukat Seymen tarafından teyit edildi.

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Soruşturmaya ilişkin DW Türkçe'ye bilgi veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve avukat Hasan Seymen, dolaşan sahte bir belge ile Akşener'le ilgili soruşturmanın raftan indirildiğini öğrendiklerini söyledi.

Seymen, "Konunun aslını öğrenmek, soruşturma dosyasını almak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na gittim. Savcı bana dosyayı veremeyeceğini, dosya hakkında gizlilik kararı olduğunu söyledi" diye konuştu.

Dosyaya 28 Mayıs'ta gizlilik kararı konduğunu belirten Seymen, soruşturmanın da üç yıl önce başlatıldığını açıkladı. Dosyadaki gizlilik kararını eleştiren Seymen, "2016'da soruşturma başlattın da, 3,5 yıl delilleri toplamadın da, şimdi mi bir gizlilik kararı aldın" diye konuştu.

DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Seymen, İYİ Parti olarak mahkemeye gizlilik kararının kaldırılması için başvuruda bulunduklarını da belirtti.

"Seçimlerde hezimete uğradı, suçlamayı raftan indirdi"

Seymen, soruşturmanın İstanbul seçimlerinden sonra tekrar gündeme gelmisini de eleştirdi. Avukat Seymen, "Akşener parti kurdu, mecliste grup kurdu, FETÖ'yü araştıralım dedi, niye kulağının üstüne yattın. Ne zaman ki AKP-MHP'li Cumhur ittifakı İstanbul seçiminde üst üste hezimete uğradı, 31 Mart seçiminde büyükşehirleri kaybetti, FETÖ suçlamasını raftan indiriyorsun" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yargıyı da eleştiren Seymen, "Yargı kime hizmet ediyor, iktidarın uydusu gibi nasıl çalışıyor halkımız görüyor, görmeye de devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti, geçtiğimiz yıl 19 Temmuz'da Gülen yapılanmasının siyasi ayalığının araştırılması için Meclis'e önerge sunmuştu. Önerge, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedilmişti. 

DW/HK,ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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