Avukat Feyza Altun serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından şeriatla ilgili yaptığı paylaşımın ardından hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan" soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan avukat Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kararı avukatı Emrah Karatay, "Hukuk kazandı" sözleriyle duyurdu.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının Feyza Altun hakkında başlattığı soruşturma kapsamında Altun'un Beykoz'daki evinde dün arama yapılmıştı. DHA'nın haberine göre, aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözatına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Altu'un sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zaman da şeriatle yönetilmeyecek" dediği bildirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

Altun bu sabah saatlerinde tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Avukatından tepki

Altun'un gözaltına alınmasına sosyal medyadan tepki gösteren avukatı Emrah Karatay, "İsnat olunan suçun kanunda tanımlanan şeklinin oluşmaması bir yana, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olan, erteleme, paraya çevirme ve HAGB gibi alternatif hükümlerin alınması kuvvetle muhtemel olan bir suç isnadı nedeniyle, her gün adliyede olan, hakkındaki her şikayette daha çağırılmadan savcılığa ifade vermeye giden bir avukatı gözaltına almayı hukukla izah etmek, biz hukukçular için mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Altun dün tartışmalar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şeriat dediğiniz şey sokaklarda kadın taşlayan Taliban aklıdır benim için. Bu bağlamda sözümün de arkasındayım. Bu ülkede de o rejim uygulanmayacak. Bu ülkede modern laik hukuk kuralları geçerlidir. Şeriat istemek anayasal düzeni tehdittir ve suçtur" demişti.

Şeriat hakkındaki paylaşımının ardından sosyal medyada #FeyzaAltunTutuklansın etiketi ile Altun'un tutuklanması talep edilmişti.

DW/BÖ,CÖ

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