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Fotoğraf: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance
EkonomiAvrupa

Avrupalıların yarısı faturalarını ödeyememekten korkuyor

14 dakika önce

AB'de yapılan bir ankete göre enflasyon, insanların en büyük endişe kaynağını oluşturuyor. Tüketicilerin neredeyse yarısı faturalarını ödeyemeyecek hale düşmekten korkuyor.

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Avrupa Komisyonu'nun Pazartesi günü yayınladığı araştırma sonuçlarına göre Avrupa Birliği (AB), İzlanda ve Norveç'te yaşayanların neredeyse yarısı faturalarını ödeyememe endişesi taşıyor. Yüzde 48'i ise konut kredileri ve işe ulaşım masraflarını karşılayamamaktan endişe ediyor. Ankete katılanların yüzde 37'si geçinebilmek için tasarruflarını bozdurduklarını dile getirdi.

Anket şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmadan çıkan sonuca göre insanlar en çok enflasyondan kaygı duyuyor.

Covid-19 pandemisi ve ardından Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi AB'de üretim, gıda ve enerji maliyetlerini artırınca enflasyon da yükselişe geçti. Avrupa Merkez Bankası (AMB) enflasyonu düşürmek amacıyla faiz oranlarını yükseltti ancak yaşam maliyetlerindeki artış sürüyor.

Ocak 2023 dönemini kapsayan son ankete katılanların yüzde 40'ı enflasyonun bugün ülkelerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti. Böylece enflasyon, on ay üst üste en önemli endişe kaynağı olarak tespit edildi.

Katılımcıların yüzde 71'i artan yaşam maliyetleri nedeniyle evdeki tüketimlerini sınırlamaya çalıştığını belirtirken yüzde 28'i ulaşım tercihlerini değiştirdiğini söyledi.

Ekim 2022'de gerçekleştirilen ankete katılan neredeyse her 10 kişiden 4'ü (yüzde 37) anketten önceki altı ay içinde (Mayıs-Ekim 2022) tasarruflarından harcama yaptığını söyledi.

Bu oran, mali açıdan "zor durumda" olanlarda yüzde 50'yi, "oldukça zor durumda" olanlarda ise ise yüzde 48'i buldu. Buna karşılık, mali durumu "oldukça iyi" olanların da beşte biri (yüzde 19) birikimlerine başvurmak zorunda kaldığını beyan etti.

İnsanlar gelecekten ümitli değil

Öte yandan altı ay sonrasına yönelik endişeleri sorulan Avrupalı tüketicilerin neredeyse yarısı faturalarını ödeyebilme konusunda endişe duyduğunu (yüzde 48) ifade ederken, görüşlerini belirtenlerin yüzde 44'ü ise sevdikleri yiyecekleri satın alamayacak olmaktan endişe ettiğini kaydetti. Üçte biri (yüzde 34) ise tatil masraflarını karşılayamamaktan endişe ettiğini kaydetti.

Ankete katılanların neredeyse beşte biri (yüzde 19) önümüzdeki altı ay içinde konut kredilerini ödeyip ödeyemeyecekleri konusunda endişeli olduklarını dile getirdi.

Tüketicilerin dörtte biri ise gelecekte işe gidiş geliş yol masraflarını karşılama konusunda endişe duyduğunu aktardı.

DW/TY,BK

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