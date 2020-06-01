Avrupalı Türkler "el yakan" uçak fiyatlarından şikayetçi

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır gerçekleştirilemeyen yurtdışı uçuşları kısıtlamalı olarak yeniden başladı. Çarşamba gününden itibaren başlatılan karşılıklı seferlerden Avrupa Birliği vatandaşları ve bu ülkelerde yerleşik Türk vatandaşları yararlanabiliyor. Ancak özellikle Avrupa çıkışlı uçak biletlerinin normal koşullardaki fiyatların çok üzerinde olması nedeniyle çok sayıda kişi bilet alamıyor.

Köln'de seyahat acentesi işleten Erdal Tekin koronavirüs salgını nedeniyle azalan yolcu sayısının bilet fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirtti. İnsanların tereddüt ettikleri için uçak yolcuğundan kaçındıklarını aktaran Tekin, "Hava yolu şirketleri yolcu talebinin azalması nedeniyle oluşan gelir kaybını biletlere yansıtarak kapatmayı tercih ediyorlar. Bu da bilet fiyatlarını aşırı derecede artırıyor" dedi.

Erdal Tekin azalan yolcu sayısının da bilet fiyatlarını yükselttiğini söyledi

Şu anda "düşük sezon" olarak tanımlanan dönemden dolayı İstanbul'a tek yön biletlerin normalde 100-140 euro arasında satılması gerektiğini söyleyen Tekin, mevcut durumda ise bu biletlerin 400 euro'dan, 600 euro'ya kadar değişen fiyatlarla satışa sunulduğunu kaydetti.

"Emekliler ve dar gelirliler istifade edemiyor"

Almanya Türk Toplumu Başkanı Atilla Karabörklü DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, bilet fiyatlarının yüksek olmasını "anlaşılır gibi değil" sözleriyle değerlendirdi. Karabörklü, mart ayından bu yana gerçekleştirilmeyen uçuşların burada özellikle emekli yurttaşlar tarafından "büyük bir özlemle" beklendiğini belirterek, "Ancak fiyatlar nedeniyle emeklilerimiz ve dar gelirliler bu uçuşlardan istifade edemiyorlar" dedi.

Almanya Türk Toplumu Başkanı Atilla Karabörklü yüksek fiyatlara tepkili

Uçak biletlerinin makul bir düzeye çekilmesi gerektiğini vurguluyan Karabörklü, "Şu sıralar emekliler Türkiye'ye daha çok gidiyor. Yazı orada geçiriyorlar, kışın dönüyorlar. Ama tek istikamet bir bilet 400, 500, 600 euro olursa bu kişiler nasıl alabilecek? Bu mümkün değil. Mutlaka yetkilier buna bir çözüm bulmalı" dedi.

Yaz tatiline de çok kısa bir süre kaldığını ifade eden Atilla Karabörklü, "Almanya'da yaşayan Türklerin yaz tatili klasik tatil değil. Öncelikleri memleket ziyareti. Anne, baba ve akrabalarını görüyorlar, özlem gideriyorlar. Sonra da denizi kombine ediyorlar. Böyle bakınca onlar için bu tatil bir nevi özel bir durum, insani bir durum. Mahrum bırakılmamalılar" diye konuştu. Karabörklü, fiyatların yaz tatilinde de aşırı yüksek olması halinde Avrupalı Türklerin bu yaz tatilinde memleketlerini ziyaret etmelerinin güç olacağını belirtti.

CHP'li Şevkin'den yüksek fiyat tepkisi

DW Türkçe'ye konuşan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin de THY başta olmak üzere Türkiye ile Avrupa arasında yolcu taşımacılığı yapan hava yolu şirketlerini yüksek bilet satışları nedeniyle eleştirdi.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, TBMM'ye verdiği soru önergesine yanıt alamadığını söyledi

Avrupalı Türklerin yaz tatilinde Türkiye'ye seyahat edip edemeyeceğinin netlik kazanmaması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bir soru önergesi sunduğunu kaydeden Şevkin, bu önergede fahiş bilet fiyatları tehlikesine dikkat çektiğini belirterek, "Orada da yer aldığı gibi yurtdışı uçuşlarının başlamasının ardından uçak bilet fiyatlarının aşırı yüksek olma ihtimali yerini gerçekliğe bıraktı" dedi.

Şevkin, uçak bilet fiyatlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, "Örneğin salgından önce Düsseldorf-İstanbul tek yön bilet fiyatının 100-120 euro arasında değişmesine rağmen Türk Hava Yolları’nın (THY) yaptığı yeni fiyatlandırmada bu rakam 600 euro civarına çıktı" dedi.

Özellikle yurtdışında ortalama 700 euro emekli aylığı alan, sosyal yardıma muhtaç durumda olan ve bugünlerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra ülkelerine gelmek isteyen Türk vatandaşlarına yüksek bilet fiyatlarının engel oluşturduğunu dile getiren Dr. Şevkin, özel hava yolu şirketlerinin de THY’den farklı olmadığını ifade etti.

CHP’li Dr. Şevkin, ay sonunda yurtdışında okul tatillerinin başlayacağını ve fiyatların o tarihlerden itibaren daha da yükselebileceğine dikkat çekerek, "İnsanlarımızın yorucu ve riskli kara yolunu tercih etmeye zorlanması engellenmelidir” diye konuştu.

Dışişleri, Kültür ve Turizm, Sağlık ile Maliye ve Hazine Bakanlıklarını göreve çağıran Dr. Şevkin, meclise sunduğu soru önergelerine de yanıt verilmesini talep etti.

Tuncay Yıldırım

© Deutsche Welle Türkçe