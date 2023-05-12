PES'ten Kılıçdaroğlu'na destek

Avrupa Sosyalistler Partisi (PES), "PES muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestisi süreci için gereken reformları tamamlama vaadini desteklemektedir" açıklamasını yaptı.

Açıklamada ayrıca "PES, AKP'nin önde gelen isimlerinden, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türk vatandaşları için vize serbestisi kriterlerinin hızlı bir şekilde yerine getirilmesinin mümkün olmadığı yönündeki yorumlarına katılmamaktadır. Bu, AB politikası ve süreçleri konusunda net bir vizyon ve bilgi eksikliğini yansıtmaktadır. Ülkeyi Avrupa değerlerinden uzaklaştıran ve katılım sürecini tamamen durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun otoriter yöntemi olmuştur" denildi.

PES'in internet sitesinde yayınlanan açıklamada "PES üyesi CHP'nin Genel Başkanı ve önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde altı muhalefet partisinin ortak adayı olan Kılıçdaroğlu, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanıyacak Vize Serbestisi Yol Haritası'nın tamamlanması için kalan kriterlerin süratle yerine getirileceği sözünü verdi.

PES, Türkiye'deki demokratik muhalefetin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları için mücadele etme gayretlerine her zaman destek vermiştir; bunlar ülkeyi Avrupa değerlerine yaklaştıracak ve AB katılım sürecine geri döndürecek çok önemli unsurlardır" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği'nin Schengen bölgesine vizesiz giriş için Türkiye'den 72 kriteri karşılamasını istediği Türkiye'nin ise bu kriterlerden yalnızca 67'sini karşılayabildiği, 5 temel kriterin ise hâlâ yerine getirilmesinin gerektiği belirtildi.

"Tamamlanması gereken diğer kriterler arasında Türkiye'nin yolsuzluğu önlemeye yönelik önlemler alması, kişisel verilerle ilgili mevzuatı AB standartlarıyla uyumlulaştırması, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile operasyonel bir iş birliği anlaşması imzalaması ve tüm AB Üye Devletleri'ne cezai konularda etkin adli iş birliği sunması yer almaktadır" denildi.

"Kılıçdaroğlu Türkiye'yi güçlü bir Avrupa demokrasisine dönüştürmeye kararlı"

"Kılıçdaroğlu'nun birleşik muhalefet girişimi, Erdoğan yönetiminde giderek merkezileşen iktidar yıllarının ardından demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve Avrupa gündemini teşvik etmek üzerine inşa edilmiştir" diyen PES açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"PES, Türkiye'deki ortak üye partileri CHP ve HDP'nin Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü için verdiği mücadeleyi her zaman desteklemiştir. PES, muhaliflere ve gazetecilere yönelik bir dizi hukuksuz tutuklamayı protesto etmiş ve haksız yere hapiste tutulan siyasi mahkumlara destek olmak amacıyla çok sayıda misyon düzenlemiştir. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının kendi hükümetinde tam olarak uygulanacağına dair taahhüdünü de memnuniyetle karşılıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi güçlü bir Avrupa demokrasisine dönüştürmeye kararlı olduğu açıktır."

Avrupa Birliği ülkeleri ile Norveç ve İngiltere'deki sosyal demokrat partileri bünyesinde toplayan Avrupa Sosyalistler Partisi, Sosyalist Enternasyonal'in de bir üyesi. Almanya Sosyal Demokrat Partisi, Fransız Sosyalist Partisi, İngiltere'de İşçi Partisi, İtalya'da Demokratik Parti, Portekiz'de Sosyalist Parti, İspanya Sosyalist İşçiler Partisi PES'in üyesi olan partiler.

DW, ANKA / EC, JD