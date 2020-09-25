Avrupalı siyasiler HDP'ye yönelik operasyona tepki gösterdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kobani olayları soruşturması kapsamında çoğu HDP'li 82 kişi hakkında gözaltı kararı vermesine Avrupa'dan tepkiler sürüyor.

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) ikinci büyük grubu oluşturan Sosyalistler ve Demokratlar yaptığı yazılı açıklama ile HDP'ye yönelik operasyonu kınadı.

Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Grubu Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve eski Türkiye Raportörü Kati Piri, "Avrupa ve uluslararası toplumun tekrarlanan mesajlarına rağmen Türk yetkililerin Kürt yanlısı siyasetçilere yönelik saldırıları sürüyor" değerlendirmesinde bulundu. Aralarında eski vekillerin de bulunduğu kişilerin gözaltına alınmasını "Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden uzaklaştıran bir adım" olarak nitelendiren Piri, "gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istedi.

Türkiye Raportörü: Derin endişe duyuyorum

Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyesi ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da "2014 yılında yaşanan olaylara karıştıkları iddiasıyla HDP üyelerine karşı yürütülen yeni gözaltı operasyonundan derin endişe" duyduğunu dile getirdi.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor

Nacho Sanchez Amor, "Türk yetkililer, muhalefeti ve eleştirel sesleri bastırmayı sürdürmek için geçmişe dönük bir olağanüstü hal oluşturmaya kararlı görünüyor" ifadesini kullandı. Halen cezaevinde bulunan HDP'nin eski lideri Selahattin Demirtaş'ın da bu olaylara karışmakla suçlandığını hatırlatan Türkiye Raportörü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen Demirtaş'ın hala iddianame beklediğini ifade etti. Bugün gözaltına alınanlar arasında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de olduğunu kaydeden Sanchez, eğer yerine kayyum atanırsa, bunun "son yerel seçimlerde ortaya çıkan halkın iradesine karşı yapılan çok sayıdaki saldırıdan bir olacağını" ifade etti.

Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin bir araya geldiği Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) operasyonu kınayan yazılı bir açıklama yaptı. Parti lideri Sergei Stanishev, operasyonu "Bu meşru, demokratik muhalefeti susturmak için Erdoğan rejiminin bir kez daha gücünü kötüye kullanmasıdır" sözleriyle değerlendirdi. Avrupa'daki sosyalist ve demokratların HDP ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Stanishev, bu gözaltıların Erdoğan'ın "demokrasiye saldırısı" olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki yerel partileri bünyesinde toplayan Avrupa Özgür İttifakı (EFA) da HDP ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu. EFA yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin insani standartlar ve temel hakları sağlamaması halinde, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını talep etti.

SPD'li Schwabe: Akla hayale sığmaz

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sözcüsü Frank Schwabe de Twitter hesabından operasyona tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı: "Terör milisi IŞİD'in kuşatması altındaki Kobani kentinin korunması için insanlar gösteri düzenliyor. 6 yıl sonra gözaltına alınıyorlar. Nedeni: Türk devleti ve Erdoğan'ı protesto ettikleri iddiası. Bu akla hayale sığmaz."

DW/JD,EC

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