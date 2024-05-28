Avrupalı gençler AP'de temsil edildiklerine inanmıyor

Altı Avrupa ülkesinde yapılan araştırmaya göre 16-26 yaş aralığındaki gençlerin yarıdan fazlası ülkelerinin AB üyesi olmasından memnun. Sadece yüzde 17'lik bir kesim Avrupa Parlamentosu'nda temsil edildiğine inanıyor.

Yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre Avrupalı gençlerin yarıdan fazlası ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasından memnun. Gençlerin sadece yüzde 17'si Avrupa Parlamentosunda (AP) ve yine yüzde 17'si ülke parlamentosunda güçlü ya da çok güçlü şekilde temsil edildiği kanaatinde.

YouGov kamuoyu araştırma enstitüsünün TUI Vakfı için yaptığı ve sonuçları Salı günü yayınlanan "Genç Avrupa" araştırması bu sonucu ortaya koydu. Ankete Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Polonya'dan 16-26 yaş aralığındaki 5 bin 874 kişi katıldı.

Ülkesinin Avrupa Birliği üyesi olmasına olumlu bakanların oranı Almanya'da yüzde 65, Yunanistan'da ise yüzde 47 düzeyinde. AB'nin büyük güçleri olduğuna inananların oranı Almanya'da yüzde 56. Yüzde 33'lük bir kesim ise AB'nin büyük zayıflıkları olduğu kanaatinde.

Ankete katılanların yüzde 68'i ulusal parlamento seçimlerinin oldukça önemli ya da önemli olduğunu düşünüyor. Avrupa Parlamentosu seçimleri için aynı şeyi söyleyenlerin oranı ise yüzde 58.

Katılımcıların yüzde 56'sı ülkelerindeki seçimlerin hatasız ve adil olduğuna inanıyor. Bu oran Almanya'da yüzde 72 düzeyinde. Ülke bazında karşılaştırıldığında, verilen eğitimin insanları seçimlere hazırladığına inananların oranı Almanya'da yüzde 51 ile en yüksek düzeyde.

Avrupa Parlamentosu'nda bir oturum Fotoğraf: Geert Vanden Wijngaert/AP Photo/picture alliance

Temsil edildiklerine inanmıyorlar

Ulusal parlamentoda temsil edildiklerini düşünenlerin oranı İtalya ve Yunanistan'da diğer ülkelere göre daha düşük. Her iki ülkeden ankete katılanların yüzde 55'i parlamentolarda hiç temsil edilmediklerini ya da çok az temsil edildiklerini ifade ediyor.

Ankete katılanların yaklaşık üçte biri özellikle daha yaşlı insanların çıkarlarının dikkate alındığı izlenimi taşıyor. Almanya'da bu kanaatte olanların oranı yüzde 40. Araştırmaya göre gençler açısından temsiliyet sorunu cinsiyet ya da köken değil yaş ve vekillerin izledikleri siyasetle ilgili bir sorun.

Seyahat özgürlüğü en büyük kazanım

Gençler açısından Avrupa Birliğinin en önemli kazanımlarından biri seyahat özgürlüğü. Kazanımlar arasında seyahat özgürlüğünü Avrupa Birliğinde eğitim ve iş amacıyla serbest dolaşım özgürlüğü ile Euro'nun ortak para birimi olması takip ediyor. Göç ve iltica, çevre ve iklim koruma konuları ise en büyük sorunlar olarak görülüyor.

Ülkeler arasında karşılaştırıldığında yüzde 42 ile Almanlar kendi ülkelerindeki demokrasiden en memnun olanlar. Altı ülkenin ortalaması ise yüzde 23 düzeyinde. Her 10 kişiden 4'ü ülkelerindeki demokrasinin tehlikede olduğu kanaatinde. Birçok kişi ise ülkedeki siyasi kutuplaşmayı hissettiğini ifade ediyor.

Siyasi kurumlara güven düşük

Anket sonuçlarına göre siyasi kurumlara, partilere, büyük şirketlere ve medyaya güven ise oldukça düşük. Bilime güven yüzde 67 ile en yüksek olurken, polise güven yüzde 39, AB kurumlarına güven yüzde 35, ulusal mahkemelere güven yüzde 30, özel ve kamu medyasına güven ise yüzde 21 ve yüzde 20 olarak kaydedildi. Büyük şirketlere, ulusal siyasi kurumlar ve siyasi partilere güven ise daha da düşük.

TUI Vakfı Genel Müdürü Elke Hlawatschek'in verdiği bilgilere katılımcıların dörtte üçü seçimlere katılmayı vatandaşlık görevi olarak görüyor. Ancak beşte birden daha az bir kesimin parlamentoda temsil edildiğini hissettiğini söyleyen Hlawatschek bunun da bir temsiliyet boşluğu yarattığına dikkat çekiyor.

AB'nin nüfusu en yüksek olan beş ülkesini kapsayan araştırmanın AB içindeki gençlerin yüzde 70'ini temsil ettiği kaydedildi.

AFP, KNA / EC, JD

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