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Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) üyeleri - (08.01.2022 / Brüksel)
Fotoğraf: ATGB
Basın özgürlüğüAvrupa

Avrupalı gazetecilerden Brüksel'de basın özgürlüğü çağrısı

31 dakika önce

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği tarafından Brüksel'de düzenlenen etkinlikte Türkiye'de basına yönelik baskılar protesto edildi. Beş dilde okunan bildiride Türkiye'deki medya çalışanlarına destek istendi.

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Merkezi Almanya'da bulunan Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binasının yakınındaki Schuman Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik ihlalleri ve bağımsız gazetecilere yapılan baskıları protesto etti.

"Gazetecilik Suç Değildir" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Türkçe'nin yanında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Flamanca bildiriler okundu.

Bildirilerde Türkiye'de özgür basına yönelik baskıların giderek arttığına vurgu yapılarak, medyanın büyük ölçüde iktidarın etkisinde bulunduğu kaydedildi.

İktidara yönelik eleştirel yayın yapan basın kuruluşları ile gazetecilerin büyük baskılara maruz kaldığı belirtilen bildirilerde, çok sayıda medya kuruluşunun ağır para cezalarına çarptırılarak işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığı, bağımsız gazetecilerin ise tutuklanarak cezaevlerine konulduğu belirtildi.

ATGB'nin protesto etkinliğine katılanlar - (08.01.2022 / Brüksel)
Fotoğraf: ATGB

Deutsche Welle'ye erişim engeline eleştiri

Türkçe bildiriyi okuyan ATGB Başkanı Recai Aksu, "Biz Avrupa Türk Gazeteciler Birliği olarak, Türkiye'deki meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve onlarla sonuna kadar dayanışacağımızı bildirir, gazeteciliğin suç olmadığını ısrarla vurgularız. İktidarın Sansür Yasası’nın bizi durduramayacağını, mesleğimizi onurumuzla yapmaya devam edeceğimizin bir kez daha altını çizer ve Avrupa Parlamentosu'nu da halkın haber alma özgürlüğüne savaş açan AKP'ye karşı tavır almaya çağırırız" dedi.

Etkinliği 10 Ocak'taki gazeteciler günü arefesinde gerçekleştiklerini kaydeden Aksu, "Türkiye'deki gazetecilerin yalnız olmadığını herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye'de medyanın hükümet kontrolüne girdiği, bağımsız ve özgür gazetecilerin yeni sansür yasasıyla susturulduğu bir ortamda bizler sessiz kalamaz, susamazdık" diye konuştu.

Sendikalar ve uluslararası kurumların hazırladıkları raporlardaki somut verilerin Türkiye'de gazeteciler üzerindeki baskıyı gözler önüne serdiğini ifade eden Aksu sözlerini, "Bunun yanı sıra iktidar, 'kendinden olmayan' bütün medya kuruluşlarını da RTÜK eliyle ekonomik olarak sıkıştırıyor. Akla hayale gelmeyen gerekçelerle, Tele 1, Halk Tv, KRT, Fox gibi muhalif medya kuruluşlarına para cezaları yağdırıyor. Deutsche Welle'nin bağımsız yayınlarına saçma sapan gerekçelerle erişim engeli getirildi" dedi.

Avrupa Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Ricardo Gutierrez de konuşmasında Türkiye'deki bağımsız gazetecilerin yanında olduklarını belirterek, gazecetilerin üzerindeki baskıya son verilmesini istedi.

Etkinlikte sanatçılar Kenan Erer ve Tanar Çatalpınar müzik dinletisi sundu. Basın özgürlüğüne dikkat çeken çeşitli pankartlar taşınırken, ATGB üyesi karikatür sanatçıları Erdoğan Karayel, Hayati Boyacıoğlu ve İsmail Doğan da kendi çizdikleri basın özgürlüğü temalı karikatürlerle gösteriye destek verdi.

 

DW / TY,ET

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