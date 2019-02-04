Avrupalı gıda devlerine "zehir" tehdidi

Aralarında dünyaca ünlü Nutella'nın üreticisi Ferrero'nun da bulunduğu çok sayıda Avrupalı gıda şirketinin, henüz tanımlanamayan bir toz madde içeren mektuplarla tehdit edildiği bildirildi.

Danimarka basını, bu ülkedeki şirketlere gönderilen mektuplarda 30 bin euro talep edildiğini, aksi takdirde ürünlere zehir bulaştırılacağı tehdidinde bulunulduğunu belirtti.

Danimarka polisi, "tehlikeli bir madde içeren” mektupların Belçika'dan gönderildiğininin tespit edildiğini açıkladı. Kendisini Avrupa'nın en büyük işlenmiş et firması olarak tanımlayan Danish Crown, söz konusu mektupları aldıklarını teyit etti, ancak çalışanlarının ya da tüketicilerin sağlıklarını tehdit eden bir durum olmadığını belirtti.

Benzeri mektupların İtalyan kahve devi Lavazza ve Caffè Vergnano'nun yanı sıra Nutella'nın üreticisi Ferrero'ya da gönderildiği bildirildi. İtalyan medyası talep edilen meblağın 30 bin euro olduğunu kaydetti.

Danimarka televizyonu DR, mektupların Belçika, Almanya, Avusturya ve İngiltere'de bulunan şirketlere de gittiğini kaydetti. İsveç'in devlet televizyonu SVT de merkezi Malmo'da bulunan donmuş gıda devi Findus'a da 7 Nisan'da beyaz toz ve tehdit içeren bir mektubun gönderildiğini bildirdi.

Farklı şirketlere gönderilen mektupların birbirleri ile bağlantılarının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

AP / SÖ, BK

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