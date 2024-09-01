Avrupa'daki uçuşlarda el bagajı düzenlemesi sıkılaştırıldı

Avrupa Birliği (AB) genelinde uçakla yapılan seyahatlerde yolcuların el bagajlarına alabilecekleri sıvı miktarına yeniden sınırlama getirildi. Bugünden itibaren başlanan uygulamaya göre yolcuların kabin bagajlarında sıvı kapasitesi 100 mililitreyi aşan şişe veya kutu bulundurmasına izin verilmeyecek.

Federal Polis ve Frankfurt Havalimanı İşletmesi Fraport'tan alınan bilgilere göre yolcuların el bagajlarında taşımak istedikleri sıvıları azami 100 mililitrelik şişe veya kutularda bulundurmaları, bu şişe ve kutuların şeffaf bir plastik torba içinde olması ve toplam sıvı miktarının bir litreyi geçmemesi gerekiyor.

Yeni tarama sistemine ilişkin şüpheler

Avrupa'daki bazı havalimanlarında kullanılmaya başlanan CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemi'nin güvenilirliğine ilişkin şüpheler nedeniyle el bagajında bulundurulmasına izin verilen sıvı miktarı yeniden kısıtlandı. Bagajların üç boyutlu olarak aranmasına olanak sağlayan bu sistem, güvenlik kontrollerinin hızlandırılmasına ve yolculara daha fazla miktarda sıvıyı yanlarına almalarına imkân tanıyordu.

Yeni sistem tarayıcılar, saniyeler içinde kabin bagajının içindekilerin görüntüsünü veriyor, bu nedenle de sıvı miktarının kısıtlanması gereksiz görülüyordu. Roma ve Amsterdam'ın aralarında olduğu bazı havalimanlarında bu sistemin kullanılmaya başlanmasının ardından sıvı kısıtlaması ile ilgili düzenleme de gevşetilmişti. Birçok havalimanında ise yeni teknoloji kullanılmıyordu.

Kabin bagajında taşınan sıvıları sınırlandıran düzenleme 2006 yılından beri yürürlükteydi. Almanya'daki bazı havalimanlarında CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemi'nin kullanılması nedeniyle bu sınırlama kaldırılmıştı. Bu havalimanlarında, yolcuların el bagajlarında daha büyük şişe ve kutu bulundurmalarına izin verilmeye başlanmıştı.

Ancak yeni tarama sisteminin güvenilirliğine ilişkin şüpheler nedeniyle Almanya'daki havalimanlarında da kısıtlamalara ilişkin düzenleme yeniden yürürlüğe girdi. İçinde sıvı bulunan 100 mililitreden büyük şişe ve kutuların bavula konması, el bagajındaki sıvıların ve elektronik aletlerin güvenlik kontrolleri sırasında görevlilere gösterilmesi gerekiyor.

dpa / JD,ET

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