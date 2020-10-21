Avrupa'da yine kış saati tartışması

Avrupa’da saatler 24 Ekim’i 25 Ekim’e bağlayan gece bir saat geri alınacak ve kış saatine geçilecek. Ancak kıtada saat değişikliği uygulamasıyla ilgili tartışmalar son bulmuş değil.

2018 yılında dönemin Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de saat uygulamasının kaldırılması gerektiğini söylemişti. O dönem AB çapında internet üzerinden yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 84'i kış saati uygulamasını istemediklerini belirtmişti. Avrupa Parlamentosu da Mart 2019'da büyük çoğunlukla saat değişikliği uygulamasının 2021'de kaldırılması yönünde tavsiye kararı almıştı. Avrupa Parlamentosu yaz ya da kış saatinden birinin seçilip onda kalınmasını istemişti. Ancak uygulamadan çıkıp çıkmayacaklarına üye devletlerin karar vermesi gerekiyor. Bunun ise yakın vadede gerçekleşmesi beklenmiyor.

Yakın vadede gündeme gelmesi beklenmiyor

Avrupa Birliği diplomatlarından alınan bilgiye göre Almanya'nın AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında da konu pek gündeme gelecek gibi görünmüyor. Diplomatlar AB'nin daha acil konuları olduğunu ifade ediyorlar. AB Konseyi de Avrupa Parlamentosu'nun tavsiye kararına ilişkin bir pozisyona sahip olmadıklarını bunun için üye devletler arasında bir çoğunluğun oluşması gerektiğini açıkladı.

Almanya da Federal Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre yaz saati ile kış saati arasında henüz bir tercihte bulunmadı. Ekonomi Bakanlığı "Federal hükümet açısından önemli olan zaman adalarının oluşmasını engellemek ve uyumlu bir iç pazarı güvence altına almaktır" açıklamasını yaptı. "Ölçülü ve uyumlu bir sürecin işlemesi için" Avrupa genelindeki sonuçların tahmin edilmesi gerektiğini ifade eden Bakanlık, "AB Komisyonu henüz böyle bir sonuç tahminini ortaya koymamıştır" dedi.

Gündoğumu ya çok erken ya çok geç

Avrupa Birliği içerisinde üç farklı saat dilimi bulunuyor. İspanya’dan Polonya’ya Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu Orta Avrupa Saati'ni kullanıyor. Yaz saatinin kalıcı hale gelmesi halinde kıtanın batısında ve kuzeybatısında hava ancak öğleden önce aydınlanmış oluyor. Yaz saatinde kalınması halinde 21 Aralık tarihinde İspanya’nın Vigo kentinde güneş saat 10.01'de, Fransa'nın Brest kentinde saat 10.07'de, Almanya'nın Emden kentinde ise saat 09.45'te doğuyor.

Kış saatinin kalıcı hale gelmesi durumunda ise Avrupa Birliği'nin doğusunda gündoğumu oldukça erken gerçekleşmiş olacak. 21 Haziran itibarı ile Polonya'nın Bialystok kentinde saat 03.01'de, başkent Varşova'da saat 03.15'te ve Almanya'nın başkenti Berlin'de saat 03.44'te gündoğumuna tanıklık edilecek.

Saat değişikliğinin insan sağlığı üzerinde de etkileri var. Alman sağlık sigorta şirketi DAK'nin yaptığı bir araştırmaya göre yüzde 29'luk bir kesim saat değişikliği sonrasında fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşıyor. Kendilerini yorgun hissediyor, uykuya dalmak ya da kesintisiz uyuma konusunda sorun yaşıyorlar. Ankete katılanların yüzde 76'sı saat değişikliğini gereksiz bulduklarını söyledi ve kaldırılmasını istedi.

dpa / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe