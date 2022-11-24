Avrupa'da partikül maddeye bağlı ölümlerdeki artış sürüyor

Avrupa'da partikül madde kirliliğinden kaynaklanan erken ölümlerin sayısındaki artış, bir miktar azalmaya rağmen sürüyor. Söz konusu kirliliğin ana sebepleri motorlu taşıtlar ve kömürle çalışan enerji santralleri.

Avrupa Birliği Çevre Ajansı (EUA) tarafından Perşembe günü yayınlanan bir rapora göre, 2020 yılında 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde partikül madde kirliliği nedeniyle yaklaşık 238 bin kişi hayatını kaybetti. 2020 yılında korona pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan dolayı emisyon salınımlarında azalma olduğuna vurgu yapılan raporda, buna rağmen ölüm vakalarında 2019 yılına kıyasla hafif bir artış kaydedildiğine dikkat çekildi.

İnsan sağlığını olumsuz etkileyen ve başta solunum sistemi olmak üzere vücuda büyük zarar veren partikül maddeler, en çok motorlu taşıtlardan ve kömürle çalışan enerji santrallerinden çevreye salınıyor.

Uzmanlar, özellikle 2,5 mikrondan (PM2,5) küçük partiküllerin doğrudan akciğerlere ve kardiyovasküler sisteme derinlemesine nüfuz edebildikleri için tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor.

"3200 insan erken ölecek" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ciddi hastalıklara neden olabiliyor

Söz konusu partiküller felç, kalp hastalıkları, akciğer kanseri ve solunum yolu enfeksiyonları gibi ciddi boyuttaki hastalıklara yol açabiliyor.

Partiküllerin yanı sıra azot dioksit ve ozona maruz kalmak da insan sağlığını tehdit ediyor. Ancak raporda partikül maddenin aksine, bu iki kirleticiden kaynaklanan erken ölümlerin sayısının 2020'de azaldığına dikkat çekildi.

EUA'ya göre, özellikle otomobillerden, ağır vasıta araçlardan ve termik santrallerden kaynaklanan azot dioksitten ölüm sayısı 49 bine geriledi. Ozondan kaynaklı ölüm vakaları ise 24 bine düştü.

AB, sıfır kirletici eylem planında, partikül madde kirliliğinden kaynaklanan erken ölümlerin sayısını 2030 yılına kadar, 2005 yılına kıyasla yüzde 55 oranında azaltma hedefini belirlemişti. EUA, 2020 yılında yüzde 45'lik bir düşüşe ulaşıldığını bildiriyor. Bu gelişme devam ederse, yüzde 55 hedefine 2030'dan önce ulaşılmış olacak.

AFP / TY,ET