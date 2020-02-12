Avrupa'da koronavirüsten ilk ölüm

Fransa'nın başkenti Paris'te 80 yaşındaki Çinli turistin koronavirüsten ölmesinin ardından Asya dışında virüs sonucu ilk ölüm vakası gerçekleşti. Fransa, Ocak ayında koronavirüs vakasının görüldüğü ilk Avrupa ülkesi olmuştu.

Öte yandan salgının ortaya çıktığı Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı bin 523'e ulaştı. 66 bin 492 kişinin Covid-19 adı verilen virüs sonucu tedavi gördüğü ülkede, hastalığın yayılmasını önlemek için yeni tedbirler devreye sokuluyor.

Başkent Pekin'de yaşayanlardan kendilerini 14 gün boyunca karantina altına alması istendi. Pekin'deki yerel yönetim, yeni yıl tatilinden dönenlerden kendilerini karantina altına almalarını talep eden bir karar aldı. Resmi basın, bu kişileri evlerinde ziyaret edenlerin cezalandırılacağını duyurdu. Ancak bu kısıtlamanın nasıl uygulanacağı belirtilmedi.

Koronavirüs, Aralık ayında Hubei eyaletinde ortaya çıktı. Hastalık, Çin'in Ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı geçen ayki tatil döneminde 283 milyon kişi ülke içerisinde seyahat ettiği için hızla yayıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, virüsün ilerleyişi konusunda şu noktada bir öngörüde bulunmanın mümkün olmadığı konusunda uyarıyor.

Çin'in Vuhan kentinden yayılan virüsün yol açtığı hastalığa yakalananların sayısı 67 bini geçti

Merkez Bankasından koronavirüs önlemi

Çin'in Merkez Bankası, virüsün yayılmasını önlemek için banknotların ultraviyole ışığı ile dezenfekte edileceğini, 14 güne kadar bekletildikten sonra tekrar tedavüle sokulacağını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle birçok havayolu şirketi Çin'e uçuşları durdurma kararı aldı. Ancak virüs Çin sınırları dışında yayılmayı sürdürüyor. Virüs şu ana kadar dünya üzerinde 67 bin kişide görüldü. Çin'den sonra en fazla vakaya Japonya'da rastlandı. Koronavirüs sonucu bir kişinin öldüğü Japonya'da 262 kişide virüs tespit edildi. Hong Kong'da da bir kişi virüs sonucu öldü, 56 kişi tedavi ediliyor. Virüs Avrupa ülkelerine de ulaştı. Almanya'da 16 kişide Koronavirüs tespit edildi. Fransa'da 11, Birleşik Krallık'ta dokuz, İtalya'da üç, İspanya'da da iki kişi tedavi görüyor. Son Mısır'da da bir kişi de virüsün görülmesi ile hastalık Afrika'ya da yayılmış oldu. Türkiye'de henüz Koronavirüs vakasına rastlanmadı.

AP,AFP/ÖA,JD

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