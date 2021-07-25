Avrupa'da korona protestoları yeniden yükselişte

Yunanistan'ın başkenti Atina’da aşı karşıtlarının düzenlediği protesto gösterilerinde 25 kişi geçici olarak gözaltına alındı. Ülkenin başkentinde, uygulamaya konulan aşı zorunluluğuna karşı dün önce binlerce kişi toplandı. İlerleyen saatlerde göstericilerin polise molotof kokteyl ve taşlarla saldırdığı, güvenlik güçlerinin de tazyikli su ve biber gazıyla karşılık verdiği bildirildi.

Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nde aşı karşıtlarının düzenlediği gösterilerde zaman zaman şiddet olayları da yaşanıyor. Gösteri yapan aşı karşıtlarının büyük kısmının dinciler ve aşırı sağcılardan oluştuğu iddia ediliyor. Bir turizm ülkesi olan Yunanistan'da vakalardaki artış üzerine hükümet iki hafta önce tedbirleri artırma yoluna gitmiş, bakım ve sağlık sektöründe çalışanlara aşı olma yükümlülüğü getirmişti. Aksi takdirde ücretsiz izne çıkarılacakları açıklanmıştı. Vatandaşların da gastromi, kültür-sanat, kulüplerin buluşmaları, tiyatro vb kapalı alanlarda yapılan etkinliklere sadece aşı olanlarının girmesine müsade edileceği bildirilmişti.

Yunanistan ve Kıbrıs'taki korona karşıtı gösterilerde zaman zaman şiddet yaşanıyor

Fransa’da da 161 bin kişi sokaktaydı

Fransa’da dün akşam düzenlenen ülke çapındaki gösterilere 161 bin kişi katıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aşı durumu ve korona testinin sonuçlarını ortaya koyan sağlık kimliği ile sağlık personeline aşı zorunluluğunu öngören yeni tedbir paketine karşı sadece Paris’te 11 bin kişinin gösteri yaptığı belirtildi.

Paris’teki protestolarda göstericilerin "Özgürlük, özgürlük" sloganları attığı ve "despot" diye niteledikleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un azledilmesi çağrısı yaptıkları haber verildi. Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınında meydana gelen şiddet olaylarında da dokuz kişinin geçici olarak gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkedeki gösterilere rağmen yapılan son bir nabız yoklaması halkın yüzde 76'sının korona aşısının zorunlu hale gelmesini desteklediğini ortaya koydu. BFMTV televizyonunun kamuoyu araştırma kuruluşu Elabe’ye yaptırdığı bir ankete göre, vatandaşın yüzde 76'sı aşı zorunluluğu dışında tedbirlerin sıkılaştırmasını da onaylıyor.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un Temmuz ayı ortasında yaptığı açıklamada koronadan olumsuz etkilenen ve aylarca kapalı kalan ülkede tedbirlerin yeniden sıkılaştırılacağı duyurulmuştu. Hükümet yeni tedbirlerle ülkede delta varyantı nedeniyle yeniden hızla tırmanan günlük vaka sayılarının artışını frenlemeyi hedefliyor. Tedbirlerin bu hafta sonunda hızla tamamlanıp, düzenlemenin Senato'dan çabucak geçirilmesi öngörülüyor.

Paris'te göstericilerin maske takmadığı dikkat çekti

Fransa'da hükümet, 15 Eylül'e kadar bakıcı, sağlık personeli ve itfaiyeciler ile acil kurtarma alanında çalışan görevlilerin aşı olmasını zorunlu hale getirmeyi amaçlıyor, aksi takdirde meslekten men edilmeleri söz konusu olabilecek. Sağlık kimliği diye nitelenen ve aşı, hastalık ve test durumunu belgeleyen uygulamanın da gastronomi işletmeleri ile uzun hattaki tren yolculuklarını kapsaması da planlanıyor. Çarşamba gününden beri sinema, müze, tiyatro gibi alanlarda bir uygulama başlatılmıştı. Sağlık Bakanı Olivier Véran, halkın yüzde 90-95'inin aşılanması halinde günlük vaka sayısının 20 bin değil 300’lerde kalacağını savundu ve hastalık yok olana kadar ancak bu şekilde onunla yaşanmasının mümkün olacağını ifade etti.

Fransa’da tedbirlerde sıkılaşmaya gidileceğinin duyurulması üzerine aşıya ilginin arttığı, Cuma günü itibarı ile halkın yüzde 58'inin en az bir doz asi olduğu duyuruldu. 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı da ülkede 21 bin 500 olarak açıklanmış, bu durum bütün Avrupa'da endişe yaratmıştı.

İtalya’da "Özgürlük" ve "Yıkılsın diktatörlük" sloganları

İtalya’da Roma, Napoli, Turin ve Milano’da düzenlenen gösterilere binlerce kişinin katıldığı, göstericilerin çoğunun maske takmadığı bildirildi. Cenova’daki gösterilerde eylemcilerin Hitler dönemine işaret eden sarı Yahudi yıldızı taktıkları bildiriliyor.

Roma'daki gösteride aşı kimliği planları protesto edildi

İtalya’da da hükümet 6 Ağustos‘tan itibaren kapalı alanlarda zorunlu sağlık kimliği uygulamasına geçilmesi kararı aldı. Buna göre yüzme havuzlarına, gastoromi işletmelerine, spor salonlarına, müze, sinema, tiyatro ve oyun salonlarına giriş aşı, hastalık ve test durumunu belgeleyen sağlık kimliği uygulamasıyla mümkün olacak. Uygulamayı ihlal edenleri ağır cezalar bekliyor. Uygulamdaki zorunluluk açıklandığından bu yana İtalya’da aşı olmak için yapılan başvuruların yüzde 200 arttığı bildirildi.

AFP, dpa/ ETO,JD

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