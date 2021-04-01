 Avrupa′da korona ölümleri 1 milyonu geçti | AVRUPA | DW | 13.04.2021

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AVRUPA

Avrupa'da korona ölümleri 1 milyonu geçti

Avrupa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Dünya Sağlık Örgütü, pandemide "kritik" bir noktaya gelindiği uyarısında bulundu.

Bildergalerie | Gedenken und Trauer um die Toten der Pandemie | Europa

Avrupa'da Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.

AFP haber ajansının yaptığı hesaplamalara göre, Avrupa'nın 52 ülkesindeki toplam can kaybı 12 Nisan itibarıyla 1 milyonu aştı.

Cenevre'de gazetecilere açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Maria Van Kerkhove, salgında gelinen noktaya dair uyarıda bulundu.

"Şu an pandeminin kritik bir noktasındayız" diyen DSÖ yetkilisi, "katlanarak büyüyen" bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Van Kerkhove, "Kontrolün sağlanmasına yönelik önlemleri ortaya koymuş olmamıza rağmen pandeminin 16'ncı ayında bu noktada olmamız hiç arzu ettiğimiz bir durum değil" diye ekledi.

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde şu ana kadar 2,9 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise yaklaşık 136 milyon.

Türkiye'de ise resmi verilere göre, pandeminin başından beri koronadan hayatını kaybeden kişi sayısı 34 bin 182 olurken toplam vaka sayısı da 3,9 milyonu aştı.

DW,AFP/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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