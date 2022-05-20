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Fotoğraf: Rafael Henrique/Zuma/picture alliance
SuçAvrupa

İnternette radikal içerik avı

3 saat önce

Avrupa'da altı ülkenin girişimiyle internette yayınlanan İslamcı ve aşırı sağcı müzik parçaları silindi.

https://www.dw.com/tr/avrupada-internette-radikal-i%C3%A7erik-av%C4%B1/a-61875996

Altı Avrupa ülkesi internette yayınlanan İslamcı ve aşırı sağ içerikli müzik parçalarının yayından kaldırılması için harekete geçti.

Almanya, Danimarka, Macaristan, Portekiz, İspanya ve İngiltere'nin ortak girişimiyle geçen hafta İslamcı ve aşırı sağcı sesli propaganda malzemeleri internetten silindi.

Aşırı içeriklerin internetten temizlenme işlemi Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve müzik servis sağlayıcısı Soundcloud ile iş birliği yapılarak gerçekleştirildi.

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Cuma günü yaptığı açıklamada, güvenlik yetkililerinin Soundcloud'un içeriğinde tarama yaparak sakıncalı müzik eserlerini tespit ettiklerini bildirdi. Söz konusu sakıncalı eserlerin yasa ihlalleri bağlamında incelendiği kaydedildi.

Bu bağlamda Soundclud'a, İslamcı veya aşırı sağcı gruplar tarafından yayınlanan "şiddeti öven ve yücelten çok sayıda şarkı" da dahil olmak üzere yaklaşık bin 100 içeriğin silinmesi gerektiği bildirildi. Soundcloud da söz konusu içerikleri yayından kaldırdı.

BKA ayrıca sakıncalı içeriklerden sorumlu kullanıcıların tanımlanması için önlemler alınrdığını açıkladı. Müzik, aşırılık yanlısı görüşleri yaymak için kullanan oldukça popüler bir araç olarak biliniyor. Tanınmış aşırı sağcı rock gruplarının şarkıları veya radikal İslamcı parçalara genellikle internet platformlarında kolayca erişilebiliyor.

 

AFP / TY,ET

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