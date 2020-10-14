Avrupa'da ikinci dalga alarmı

İtalyan hükümeti koronavirüs salgınının darbe vurduğu ekonomiyi desteklemek için 40 milyar euro hacminde bir teşvik programı öngören bütçe tasarısını kabul etti. Maliye Bakanı Robert Gualtieri'nin hazırladığı yasa tasarısı 2021-2023 yıllarını kapsıyor.

İtalyan hükümetinin kabul ettiği bütçe tasarısı, vatandaşların sağlığını ve ülke ekonomisinin istikrarını korumak amacıyla 'önemli ölçüde bütçe genişlemesi' öngörüyor. Sağlık sistemine 4 milyar euroluk kaynak ayrılması planlanırken, yaklaşık 30 bin sağlık çalışanının sözleşmelerinin uzatılması da tasarlanıyor.

Bütçenin 6 milyar euroluk bölümünün okul ve üniversitelere aktarılması planlanırken, 4 milyarlık bölümü ise ekonominin krizdeki branşlarına ayrılacak. Giuseppe Conte başbakanlığındaki merkez sol hükümet, işsizlik yardımlarını da artırmayı planlıyor. Ailelere ve yoksullara yardımlar, vergi reformu da hükümetin planları arasında. Harcamaların bir kısmının AB yardımları bir kısmının da borçlarla finanse edileceği belirtiliyor.

Fransa'da sokağa çıkma yasağı

Fransa'da ise ilk kez son 24 saat içinde 32 binden fazla yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Sağlık kuruluşları, ülkede cumartesi akşamı itibarıyla 32 bin 427 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Böylece vaka sayısında yeni bir rekorun kaydedildiği Fransa'da toplam enfeksiyon sayısı 867 bin 197'ye yükseldi.

Koronavirüs vakalarının artışa geçtiği ülkede, salgın ile mücadele amacıyla başkent Paris'in yanı sıra sekiz büyük şehire getirilen kısmi sokağa çıkma yasağı cumartesi akşamı yürürlüğe girdi. Saat 21.00 ile 06.00 arasında vatandaşların geçerli bir nedenleri olmaması halinde evden çıkmamaları istendi.

Almanya'da vaka sayısı artıyor

Almanya'da koronavirüs salgını ile mücadelede yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü'nün pazar günü açıkladığı verilere göre, Almanya’da son 24 saat içerisinde 5 bin 587 koronavirüs vakası kayda geçti. Ancak hafta sonları sorumlu sağlık kuruluşlarının tümü güncel verileri aktarmadığı için pazar ve pazartesi günkü sayıların normalde olduğundan düşük seyrettiğine dikkat çekiliyor. Cumartesi sabahı yapılan açıklamaya göre, son bir gün içinde 7 bin 830 yeni vaka kaydedilmişti.

Almanya'da yeni koronavirüs vakalarının sayısının artışa geçmesi üzerine Başbakan Angela Merkel, vatandaşlara salgının yayılmasını önleme çağrısında bulundu.

Slovenya havlu attı

Slovenya Sağlık Bakanlığı ise korona enfeksiyon zincirlerinin artık takip edilmeyeceğini duyurdu. Ülkenin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakaların çok hızlı bir şekilde artması nedeniyle korona testi pozitif çıkan kişilerin irtibat halinde olduğu kişilerin tespit edilmesinin artık mümkün olmadığı ifade edildi. Ancak koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin bilgilendirilmeye devam edileceği belirtilerek bu kişilerden karantina uygulamaları ve irtibat halinde oldukları kişileri bilgilendirmeleri istendi.

2 milyon nüfuslu Slovenya'da koronavirüs vaka sayısı geçen haftadan bu yana iki katına çıkmıştı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) verdiği bilgilere göre, Avrupa Ekonomik Alanı'nda koronavirüs pandemisinin başından bu yana Covid-19 nedeniyle 200 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

dpa/BÖ,JD

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