Avrupa'da en sıcak Ekim ayı 2022'de yaşandı

AB'ye bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verdiği bilgiye göre Avrupa kıtasında en sıcak Ekim ayı 2022'de kayıtlara geçti.

Avrupa kıtasında şimdiye kadar ölçülen en sıcak Ekim ayının geride kaldığı bildirildi. Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin (C3S) raporuna göre sıcaklıklar 1991-2020 referans dönemi ortalamasının yaklaşık 2 derece üzerinde seyrederken, kıtanın batısında günlük rekorlar kırıldı.

Ülkeler özelinde; Avusturya, İsviçre ve Fransa'da şimdiye dek Ekim ayında bu yılki kadar yüksek sıcaklıkların ölçülmediği vurgulandı. İtalya ve İspanya'nın büyük bir bölümü için de aynı durum söz konusu oldu.

C3S direktör yardımcısı Samantha Burgess "Avrupa, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yaz sezonunun ardından son 30 yılın ortalamasının 2 derece üzerinde, rekor sıcaklıkta Ekim ayını yaşadı" açıklamasını yaptı.

"İklim değişikliğinin ciddi sonuçları bugün çok net bir şekilde görülüyor" diyen Burgess, Paris İklim Anlaşması'yla konulan "1,5 derece hedefini" tutturabilmek için Mısır'da devam COP27 iklim zirvesinde eyleme dönük iddialı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

COP27'de konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres,iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ulusların işbirliği yapmadığı takdirde "yok olacağı" uyarısında bulunmuştu.

C3S'in raporuna göre Ekim ayında Kanada'da da rekor sıcaklıklar kaydedildi. Grönland ve Sibirya'da da ortalamadan çok daha sıcak koşulların meydana geldiği belirtildi.

Avustralya'da, Rusya'nın doğusunda ve Batı Antarktika'nın bazı bölgelerinde ise ortalamanın altında sıcaklıklar görüldüğü kaydedildi.

dpa, AFP / GY, BK