Avrupa'da cinsel yolla bulaşan hastalıklarda büyük artış

Avrupa Bulaşıcı Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), cinsel yolla bulaşan enfeksiyon vakalarında Avrupa genelinde "rahatsız edici" bir artış olduğunu duyurdu. ECDC'den yapılan açıklamada, kayıtlara geçen vakaların "buz dağının görünen kısmı" olduğu ifade edildi.

ECDC'nin açıklamasına göre, 2022 yılında Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde, bir yıl öncesine göre yüzde 48'lik artışla 70 bin 881 belsoğukluğu vakası bildirildi. Frengi hastalığında da, aynı dönemde yüzde 34'lük artışla 35 bin 391 vaka kayıtlara geçti. Klamidya vakalarında ise 216 bin 508 vaka sayısı ile yüzde 16'lık bir artış görüldü.

Andrea Ammon Fotoğraf: Jessica Gow/picture alliance

ECDC Direktörü Andrea Ammon konuyla ilgili basın toplantısında, "Bu artış, rahatsız edici olduğu kadar hayret de verici" diye konuştu. Ammon "Bu rakamlar, ne kadar büyük olursa olsun, büyük olasılıkla buzdağının sadece görünen kısmını yansıtıyor çünkü keşif verileri gerçek yükü olduğundan az ölçebilir" ifadelerini kullandı. Ammon bu durumun farklı ülkelerde test uygulamalarının ve cinsel sağlık hizmetlerine erişimdeki farklılıklardan kaynaklanabileceğini söyledi.

ECDC belsoğukluğu, frengi ve klamidyanın tedavi edilebilir hastalıklar olduğunu ancak tedavi edilmemeleri halinde ciddi sağlık komplikasyonlarına neden olabileceklerine dikkat çekti.

Vaka artışlarının önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen ECDC Direktörü Ammon, "Önleme stratejilerinin ve kapsamlı sağlık eğitiminin güçlendirilmesine acil ihtiyaç olduğunu" belirtti. Ammon artış trendini geriye çevirmek için Avrupa genelinde ortak hareket edilmesi ve "test, tedavi, önleme" çabalarına da öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

ECDC lenfogranüloma venereum ve (anneden hamilelik sırasında bebeğe geçen) doğuştan gelen frengi vakalarında da büyük artış olduğuna dikkat çekti.

AFP / EC,ET

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