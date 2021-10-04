 Avrupa′da üçüncü doz BioNTech/Pfizer aşısına onay | Avrupa | DW | 04.10.2021

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Avrupa

Avrupa'da üçüncü doz BioNTech/Pfizer aşısına onay

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 18 yaş üstü kişilere üçüncü doz BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı yapılmasına onay verdi. Kurum, ikinci ile üçüncü doz aşı arasında en az altı aylık süre olmasını tavsiye etti.

Pfizer-BioNTech COVID-19 Impfstoff

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), koronavirüse karşı mRNA bazlı BioNTech/Pfizer  aşısının üçüncü dozunun 18 yaş üstü kişilere uygulanması konusundaki kararını bugün açıkladı. BioNTech/Pfizer'ın başvurusunu değerlendiren kurum, aşının üçüncü dozunun uygulanmasına onay verirken sağlıklı kişilerde ikinci doz ile üçüncü doz arasındaki sürenin en az altı ay olmasını tavsiye etti.

Kurumun onay sürecinde,BioNTech/Pfizer aşısının üçüncü dozunun  uygulandığı 18-55 yaş arasındaki grubun verilerinin incelendiği bildirildi. Verilere göre, aşının ikinci dozu ile üçüncü dozu arasında en az altı ay olması durumunda üçüncü doz aşının uygulandığı kişilerdeki antikor sayısının arttığı gözlendi.

EMA, bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilere ise ikinci dozdan en az 28 gün sonra üçüncü doz mRNA bazlı aşı yapılmasını önerdi. Ancak kurum, üçüncü doz aşıların güvenliğine ilişkin verilerin sınırlı olduğuna ve kalp iltihabı ya da diğer nadir yan etkilere ilişkin risklerin bilinmediğine dikkat çekti. EMA bu nedenle ulusal sağlık kurumlarının süreci gözlem atında tutması gerektiği uyarısında bulundu.

EMA, bir diğer mRNA bazlı koronavirüs aşısı üreticisi olan Moderna'nın ilettiği verilerin ise değerlendirme aşamasında olduğunu açıkladı.

Almanya'da aşılama sürüyor

Bazı ülkelerde koronavirüs aşısının üçüncü dozunun uygulanmasına başlanmıştı. Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlar yaşayan kişilerin ikinci dozdan en az altı ay sonra üçüncü doz mRNA bazlı koronavirüs aşısı yaptırmasını tavsiye etmişti. Karar sonrası Almanya'da huzurevi çalışanları ile sakinlerinin yanı sıra tıbbi personel için de üçüncü doz aşı uygulaması başladı. Yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, Almanya'da 674 bin 900 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı.

Aşının üçüncü dozunu savunanlar bu şekilde koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına karşı bağışıklığın güçlendirileceğini belirtiyorlar. Ancak üçüncü doz uygulamasına henüz kalkınmakta olan ve yoksul ülkelerdeki kişilerin aşılanmamış olması nedeniyle karşı çıkanlar da bulunuyor.

Reuters,AFP/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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