 Avrupa Parlamentosu′ndan LGBTİ+′ların haklarını güçlendiren karar | Avrupa | DW | 14.09.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

Avrupa Parlamentosu'ndan LGBTİ+'ların haklarını güçlendiren karar

Avrupa Parlamentosu, LGBTİ+ bireylerin serbest dolaşım hakkına vurgu yapan karar metnini kabul etti. Metinde, Romanya, Polonya ve Macaristan LGBTİ+'lara yönelik tutumları nedeniyle eleştirildi.

default

Avrupa Parlamentosu (AP), cinsel kimlik ve yönelimleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayanların haklarını artırmayı hedefleyen karar tasarısını kabul ederken, Avrupa Birliği (AB) üyesi Romanya, Polonya ve Macaristan'ı eleştirdi.

Avrupa Parlamentosu'nda bugün yapılan oylamada, LGBTİ+ bireylerin haklarına ilişkin metin 161'e karşı 387 vekilin oyu ile kabul edildi. 123 vekil ise çekimser oy kullandı.

AP'de kabul edilen karar metninde, LGBTİ+ bireylere, serbest dolaşım hakkı çerçevesinde, AB sınırları dahilinde yaşama ve çalışma hakkı öngörüyor. Metinde, bir AB ülkesinde geçerli olan evlilik akdinin ve hayat arkadaşlığının diğer AB ülkelerinde de tanınması ve homoseksüel eşlere heteroseksüel eşlerle aynı hakların verilmesi gerektiği vurgulandı.

Karar metninde ayrıca AB'ye üye devletlerin "ahlaki" gerekçelerle, kendi ülkelerinde yaşamak isteyen "gökkuşağı aileleri" olarak adlandırılan eş cinsel çiftlerin ve çocuklarının haklarını ihlal etmemesi gerektiği belirtildi.

Bunun yanı sıra Avrupa Parlamentosu üyeleri karar metninde eş cinsel çiftlerin ve çocuklarının aile birleşiminde heteroseksüel çiftler ve çocukları ile aynı haklara sahip olmasını talep etti.

Romanya, Polonya ve Macaristan'a eleştiri

Karar metninde, Romanya Avrupa Adalet Divanı'nın kararını uygulamaya geçirmediği için eleştirildi. Söz konusu kararda, Avrupa Adalet Divanı Rumen bir erkek ile evli olan ABD vatandaşı erkeğin serbest dolaşım hakkı çerçevesinde Romanya'da oturma izni alabilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Polonya ve Macaristan ise LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılık nedeniyle eleştirildi. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan bu ülkelere yönelik mevcut bütün araçlarla tedbirlerin artırılmasını talep etti.

DW, epd/JD, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

AB, LGBTİ+ bireyler için "özgürlük alanı" ilan edildi

Avrupa Parlamentosu, AB'yi LGBTİ+ bireyler için "özgürlük alanı" ilan eden bir karar çıkardı. Karar, LGBTİ+ bireylere karşı Polonya'daki ayrımcı uygulamalara yanıt olarak değerlendiriliyor.  

Macaristan'da tartışmalı LGBTİ+ karşıtı yasa yürürlükte

Macaristan’da eşcinsellik karşıtı yasa, uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren eşcinselleri destekleyen şirketler, eğitim ve reklam faaliyeti yapamayacak.  

AP Başkan Yardımcısı Barley'den Macaristan ve Polonya'nın "parası kesilsin" çağrısı

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Katarina Barley, "demokrasiye zarar veren" Macaristan ve Polonya'ya karşı önlemler talep etti. Barley, "AB finansmanı kesilsin" dedi.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Mitsotakis: Türkiye ile çıkarlarımız örtüşüyor

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Afganistan'dan sığınmacı akınlarının engellenmesi konusunda "Türkiye ile çıkarlarının örtüştüğünü" söyledi. Öte yandan Fransa, Atina'nın altı Rafale savaş uçağı daha alacağını teyit etti.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  