Avrupa Parlamentosu'nda "Kürt Dostluk Grubu"

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atama kararları hakkında Salı günü Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bir basın toplantısı düzenlendi.

AP Sol Grubu (Avrupa Birleşik Solu) öncülüğünde gerçekleşen basın toplantısına Yeşiller ve Sosyal Demokratlar da destek verdi. Basın toplantısına HDP Eş Başkanı Sezai Temelli de katıldı.

"Türkiye’de siyasal haklar, Kürt belediye başkanlarının görevden alınması ve AB’nin rolü" adı altında gerçekleştirilen basın toplantısında söz alan, Yeşiller grubu üyesi Fransız parlamenter François Alfonsi, Sol, Yeşiller ve Sosyal Demokrat gruplara mensup bir grup AP üyesinin katılımıyla gerçekleşen bir toplantıda, AP bünyesinde "Kürt Dostluk Grubu" kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

"Kürtlerle dayanışma"

Konu hakkında DW Türkçe’nin sorusunu yanıtlayan Alfonsi, dostluk grubu kuruluş toplantısının AP’nin Strasbourg’da devam etmekte olan genel kurul toplantıları paralelinde bugün gerçekleştiğini söyledi. Enformel grubun yaklaşık 15 parlamenterle kurulduğunu söyleyen Alfonsi, önümüzdeki günlerde yeni katılımlar olacağını belirtti.

Fransız parlamenter, "Kürtlerle dayanışma" amacıyla ortak girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi. Grubun ilk toplantısının 9 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşmesi planlanıyor.

İlk olarak 1988’de Güney Afrikalı lider Nelson Mandela’ya verilen ödüle 1995 yılında da Leyla Zana layık görülmüştü

Basın toplantısında yoğunluklu olarak son kayyum atamaları ve HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumu gündeme geldi. HDP Eş Başkanı Temelli, kayyum kayyum atamalarını "hukuksuzluk, insan hakkı ihlali ve siyasi hak ihlali" olarak değerlendirdi. Avrupa ülkelerini "demokrasi ve evrensel değerlerden taviz vermeksizin" kendileriyle dayanışmaya çağırdı.

AP’nin bir önceki yasama döneminde 5 yıl boyunca Türkiye raportörlüğü yapan Hollandalı parlamenter Kati Piri, kayyum atamalarının yeni olmadığını söyledi. Hedefte sadece HDP’nin olmadığına vurgu yapan Piri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu "tehdit ettiğini" söyledi. Piri, AİHM’de devam eden ve 18 Eylül Çarşamba günü Büyük Daire duruşması yapılacak olan Selahattin Demirtaş davasının sadece Demirtaş için değil, onun durumundaki tüm siyasiler için önemli olduğunu da ifade etti.

Demirtaş için "Sakharov Ödülü" önerisi

Öte yandan, basın toplantısına katılan Kıbrıslı Rum parlamenter Costas Mavrides, Selahattin Demirtaş’ın Sakharov Ödülü’ne aday olarak gösterilmesini önerdi. Sol Grup Başkan Yardımcısı, Danimarkalı parlamenter Nikolaj Villumsen, Demirtaş’ın "Sakharov Ödülü’ne layık olduğunu" ve öneriye destek vereceklerini belirtti.

Öneriyi ilginç bulduklarını söyleyen François Alfonsi konuyu 9 Ekim’deki Kürt Dostluk Grubu toplantısında tartışacaklarını bildirdi.

Kati Piri ise Sakharov Ödülü’nün Aralık ayında sahibine verildiğini, Demirtaş’ı Aralık ayında AP’de görmeyi umduğunu, ancak "o kadar beklenmeksizin serbest kalmasını temenni ettiğini" söyledi.

Eski bir Sovyet bilim adamı ve rejim karşıtı olan Andrei Sakharov’un adını taşıyan ödül, her yıl AP tarafından insan hakları ve temel özgürlükler alanlarında mücadele veren kişi veya kuruluşlara veriliyor. İlk olarak 1988’de Güney Afrikalı lider Nelson Mandela’ya verilen ödüle 1995 yılında da Leyla Zana layık görülmüştü.

AP, 19 Eylül Perşembe günü Strasbourg’da "Türkiye’deki durum ve kayyum atamaları" konulu bir genel kurul oturumu düzenleyecek. Oturum sonunda konuyla ilgili bir karar tasarısı da oylanacak.

Kayhan Karaca / Strasbourg

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