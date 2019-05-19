Avrupa Parlamentosu'na yeni başkanın yarın seçilmesi bekleniyor

Avrupa Parlamentosu (AP) 26-29 Mayıs 2019'da yapılan seçimlerden sonraki ilk oturumunu bugün gerçekleştirdi. AP'de yarın yapılacak oturumda ise parlamento başkanının seçilmesi bekleniyor.

Parlamentonun açılışında halen başkanlık görevini yürüten Antonio Tajani açılış konuşmasında yeni seçilen milletvekillerini kutladı.

Strasbourg'daki meclisin ilk oturumu protestolara da sahne oldu. Bazı milletvekillerinin üzerinde "Stopp Brexit” (Brexit'i Durdur) yazan sarı renkli tişörtler giydiği görüldü.

Meclisteki oturumun açılışında Avrupa Marşı çalındı. Milletvekilleri marş okunurken ayağa kalktı. Ancak Avrupa Birliği'ne (AB) karşı tutumlarıyla bilinen bazı milletvekilleri marş sırasında orkestraya arkalarını dönerek, protesto etti.

Öte yandan AP'nin önünde toplanan beş bin kadar Katalan gösterici, İspanyol makamlarının Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanan ikisi ülke dışında biri cezaevinde olan üç ayrılıkçı Katalan siyasetçiye mazbatalarını teslim etmemesini protesto etti.

AB liderler zirvesi

Avrupa Parlamentosu'nun yarın yapılacak oturumunda ise Tajani'nin yerine geçecek olan yeni başkanın ve başkan vekilinin seçilmesi bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu'na aday olacak ismin belirlenmesinde AB liderlerinin Avrupa Komisyonu, AB Konseyi gibi kurumların başına gelecek isimler üzerinde uzlaşması önemli bir etken oluşturuyor. AB liderlerinin yeni Komisyon Başkanını ve diğer isimleri belirlemek için Pazar günü ve dün yaptığı görüşmelerde uzlaşma sağlanamamıştı. AB liderleri yeni isimleri belirlemek üzere bugün Brüksel'de yine biraraya geliyor.

Avrupa Parlamentosu başkanlığı için adaylar arasında, adı daha önce Avrupa Komisyonu başkanlığı için geçen Alman muhafazakar politikacı Michael Weber bulunuyor. Weber, Avrupa Komisyonu başkanlığı için AB liderlerinden yeterli destek alamamıştı. Avrupa Komisyonu başkanlığı için ise Hollandalı sosyal demokrat politikacı Frans Timmermans favoriler arasında gösteriliyor.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandalye sayısını artıran Yeşiller grubu ise Alman siyasetçi Ska Keller'i başkanlığa aday gösterdi.

AFP,dpa/TY,JD

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