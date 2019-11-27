Avrupa Parlamentosu yeni AB Komisyonu'nu onayladı

Alman siyasetçi Ursula von Leyen başkanlığındaki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun yeni üyeleri Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı. Strasbourg’daki parlamentoda bugün yapılan oylamada 461 milletvekili yeni komisyon için "evet", 157'si ise "hayır" oyu kullandı, 89 vekil de çekimser kaldı.

Oylamanın ardından Ursula von der Leyen’ı ilk tebrik eden selefi Jean-Claude Juncker oldu. Juncker, Twitter paylaşımında, "Tebrikler! Bugün yapılan oylama ile Avrupa Parlamentosu size ve ekibinize tereddütsüz güvenini tekrar teyit etmiştir. Bugün sizin için yeni bir yolculuk başlıyor. Sizin yönetiminiz altında daha güçlü, daha yeşil ve daha dijital olacağımızı biliyorum" ifadelerini kullandı.

İklim koruma ve dijitalleşme

AB Komisyonu’nun başkanlığına seçilen ilk kadın olan Ursula von der Leyen oylama öncesinde yaptığı konuşmada ele alacakları en önemli konuların iklim koruma ve dijitalleşme olduğunu belirtti. İklim koruma konusunda Avrupa’nın zaman kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan von der Leyen, hedefin karbondioksit emisyonunun azaltılması ve yeni istihdam olanakları yaratılması olduğunu ifade etti. Yeni komisyonda iklim koruma Hollandalı politikacı Frans Timmermans’ın sorumluluğunda olacak.

Alman siyasetçi von der Leyen, dijitalleşme konusunda da Avrupa’nın dünya pazarında yer edinebilmesi için blok zinciri veya yapay zeka gibi alanlara hâkim olması gerektiğini dile getirdi. Avrupa’nın gelecek süper bilgisayarı kendisinin oluşturması gerektiğini belirten von der Leyen, bunun için "kaynakları birleştirme" çağrısında bulundu. Yeni komisyonda dijitalleşmeden Danimarkalı Margrethe Vestager sorumlu olacak.

Komisyonun önemli üyeleri

Her AB üyesinden bir temsilcinin yer aldığı AB Komisyonu, bir ülkenin bakanlar kurulu gibi bir işlev görüyor. Yeni komisyonda Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi İspanyol siyasetçi Josep Borrell olacak. Borrell'in öncelik görevleri arasında ortak savunma politikasını geliştirmesi bulunuyor. AB Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluktan Sorumlu Üyeliğini Macar Oliver Varhelyi üstlenecek. Varhelyi’nin ilk hedeflerinden biri Batı Balkan ülkeleri ile üyelik müzarekelerine başlanması olacak. Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelere başlanmasını Hollanda ve Danimarka’nın desteği ile Fransa bloke etmişti. "Uluslararası ortaklık" ise Finli siyasetçi Jutta Urpilainen’ın sorumluluğunda olacak. Urpilainen’ın Avrupa’ya göçün azaltılması için Afrika ülkeleri ile işbirliği azaltması öngörülüyor.

AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell oldu

12 kadın ve 15 erkek siyasetçiden oluşan 26 üyeli yeni komisyon görevine 1 Aralık'ta başlayacak. Avrupa Parlamentosu tarafından temmuz ayında AB Komisyonu Başkanlığı'na seçilen Ursula von der Leyen, yeni görevine planlanandan bir ay geç başlamış olacak.

Üç komisyon üyesi reddedilmişti

Ursula von der Leyen’ın önerdiği üç komisyon üyesini Avrupa Parlamentosu’nun ilgili komisyonları reddetmişti. Ulaşımdan sorumlu üyelik için öngörülen Rumen siyasetçi Rovana Plumb ve genişlemeden sorumlu üyelik için adı geçen Macar Laszlo Trocsanyi şaibeli mali faaliyetleri gerekçe gösterilerek kabul edilmemişlerdi. Fransa’nın adayı Sylvie Goulard ise bir asistanını işe almış gibi gösterdiği için hakkında halen soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle elenmişti. Bunun üzerine yeni adayların belirlenmesi gerekmiş ve yeni komisyonun göreve başlama tarihi 1 Aralık’a ertelenmişti.

İngiltere sıkıntısı

Ayrıca Birleşik Krallık’ın komisyon üyeliği için aday belirlememesi de hukuki açıdan belirsizlik yaratmıştı. Başbakan Boris Johnson ekim ayında aday göndereceğini açıklamasına rağmen ülkede 12 Aralık’ta yapılacak seçimler nedeniyle isim belirlemekten vazgeçmişti. Johnson ayrıca Birleşik Krallık’ın 31 Ocak’ta AB’den ayrılacak olmasını da isim belirlememeye neden olarak göstermişti. Bunun üzerine AB hukuk uzmanları, yeni komisyonun 26 üye ile görevine başlayabileceğine karar vermişti. Ancak AB sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşik Krallık hakkında disiplin süreci başlatılmıştı.

DW, Reuters, AFP/JD,EC

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