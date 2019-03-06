2019 yılında Avrupa Parlamentosu seçimleri 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

23 Mayıs-26 Mayıs 2019 tarihleri araısnda düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa Parlamentosu'nda parlamenterlik görevini yürütecek kişiler seçilecek. Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması durumunda 705 vekil, ayrılmaması durumunda ise 751 vekil yeni dönemde parlamentoda görev alacak. DW Türkçe'nin Avrupa Parlamentosu seçimleri ile ilgili içeriklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.