  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
14 Mayıs seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Avrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu Fotoğraf: Fred Marvaux/EU
PolitikaAvrupa

Avrupa Parlamentosu İstanbul Sözleşmesini onayladı

41 dakika önce

Avrupa Parlamentosu, AB'nin İstanbul Sözleşmesi'ne katılımını onayladı. AB Adalet Divanı, katılım için tüm üye ülkelerin onayının gerekli olmadığı yönünde görüş bildirmişti. Sözleşme'yi onaylamayan 6 üye ülke bulunuyor.

https://p.dw.com/p/4RALX

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin İstanbul Sözleşmesi olarak anılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne katılımını onayladı. Böylece AB'nin İstanbul Sözleşmesi'ne katılım süreci altı yılın ardından tamamlanmış oldu.

Sözleşme, AB Konseyinin onayının ardından AB müktesebatına dahil edilecek ve sözleşmeyi onaylamayan üye ülkeler için de bağlayıcı olacak.

AB, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve bununla mücadeleye ilişkin yasal olarak bağlayıcı ilk uluslararası belge olan İstanbul Sözleşmesi'ni 13 Haziran 2017 tarihinde imzalamıştı. AB ülkelerinin tamamı 2022 yılı Aralık ayı itibarıyla İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamış ve 21 ülke meclis onay sürecini tamamlamıştı. Ancak Macaristan, Slovakya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan ve Çekya'nın imza atmalarına rağmen meclisten geçirmemeleri nedeniyle Sözleşme yürürlüğe sokulamıyordu.

AB Adalet Divanı'nın 6 Ekim 2021 tarihli bilirkişi raporunda, Avrupa Birliği'nin İstanbul Sözleşmesi'ni tüm üye devletlerin onayı olmaksızın onaylayabileceğini teyit etmesi ise sürecin gidişatını değiştirdi. Adalet Divanı raporunda, AB'nin sözleşmeye katılımında uygun bağlamın, iltica ve suç vakalarında hukuki iş birliği ile AB kurumları ve kamu yönetiminin yükümlülükleri alanında olacağı belirtilmişti.

Kadınlar Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çıkmasını protesto ediyor
Kadın örgütleri Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden ayrılmasını protesto etmiştiFotoğraf: Erhan Demiralp/Depo Photos/abaca/picture alliance

AP'den 6 ülkeye çağrı

AB'nin İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olmasının üye devletleri sözleşmeyi onaylamaktan muaf tutmadığına vurgu yapan Avrupa Parlamentosu üyeleri, sözleşmeyi henüz onaylamayan Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Slovakya'yı gecikmeksizin meclis onay sürecini tamamlamaya çağırdı.

AP üyesi Polonyalı siyasetçi Łukasz Kohut, "Cinsiyete dayalı şiddet Avrupa'da çözülmemiş en büyük güncel sorun. AB'de her üç kadından biri fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Yani yaklaşık 62 milyon kadın. Artık yeter" dedi.

AP üyesi ve raportör Arba Kokalari ise şöyle konuştu:

"AB, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti durdurmak, mağdurları korumak ve failleri cezalandırmak için adım atmalı ve sözden eyleme geçmelidir. AB'nin nihayet Avrupa'daki kadınların güvenliği ve temel özgürlükleri için gerekli adımları atıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Avrupa Parlamentosu'nun neredeyse on yıl süren baskılarının ardından şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele ve şiddetin önlenmesinde standartları yükseltecektir."

Türkiye çekilmişti

Avrupa Konseyi tarafından 2011 yılında imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı şiddetin önlenmesinin yanı sıra cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını ve ayrımcı uygulamalara son verilmesini öngörüyor.

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacılarından olan Türkiye, 20 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeden çekilmiş, 1 Temmuz'da da söz konusu adım yürürlüğe girmişti. Yoğun tartışmalara neden olan bu adıma muhalefet, sivil toplum kuruluşları ve kadın hakları savunucularının yanı sıra Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile çok sayıda Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri tepki göstermişti.

DW/TY,BK

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Avrupa Birliği Eşitlik Komiseri Helena Dalli

Dalli'den AB ülkelerine: İstanbul Sözleşmesi’ni onaylayın

Dalli'den AB ülkelerine: İstanbul Sözleşmesi’ni onaylayın

AB Eşitlik Komiseri Helena Dalli, hem AB’ye hem Birlik üyesi ülkelere çağrıda bulunarak İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamalarını talep etti. 2011’de imzaya açılan sözleşmeyi üye ülkeler gibi AB’nin de onaylaması gerekiyor.
Politika25 Kasım 2021

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı onandı

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı onandı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çekilmesi kararı, son temyiz merciinde de onandı. Kadın örgütleri Danıştay kararını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.
Hukuk ve Adalet2 Ocak 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu İstanbul Sözleşmesini onayladı

Politika41 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Oy pusulasına uzanan bir el

11 soruda seçimlerde oy kullanma rehberi

11 soruda seçimlerde oy kullanma rehberi

Politika7 saat önce
Deutsche Welle'nin Berlin'deki binası

Deutsche Welle 70 yaşında

Deutsche Welle 70 yaşında

Basın özgürlüğü8 saat önce
Namık Keltek oyunu Köln'de kullandı

Yurt dışında seçimlere katılım arttı

Yurt dışında seçimlere katılım arttı

Politika13 saat önce

Kazanan aday beyin göçünü tersine çevirebilir mi?

Kazanan aday beyin göçünü tersine çevirebilir mi?

Eğitim22 saat önce
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

"Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz"

"Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz"

Politika9 Mayıs 2023

Alman siyasetçiler: Demokrasinin kazanmasını umuyoruz

Alman siyasetçiler: Demokrasinin kazanmasını umuyoruz

Politika9 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön